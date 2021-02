https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.02.2021

Fórmula Uno Ralf Schumacher consideró la situación de Hamilton como "vergonzoza"

Ralf Schumacher se refirió a las demoras en la renovación del contrato de Lewis Hamilton en el equipo Mercedes de Fórmula 1 "Estamos en febrero y el hombre más importante de la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo, aún no ha sido confirmado como piloto. Me parece una vergüenza y una situación vergonzosa.

"Sigo escuchando que se trata de dinero, pero espero que no sea cierto. Hamilton, en particular, debe saber que en esta época no se puede exigir al 100%" declaró el hermano del múltiple campeón de la categoría.

Si bien todo parece indicar que último conquistador de la Fórmula Uno seguirá en la escudería, Schumacher ve posible que quien fuera su sustituto mientras se recuperaba del Covid-19 pueda ser compañero de Bottas este 2021 "Hamilton también debería saber que la Fórmula 1 es más grande que cualquier individuo. Quizás Hamilton también necesite espabilarse ahora. Todavía existe el riesgo de que Mercedes ponga a George Russell en ese coche. Hamilton nunca debería olvidar eso".