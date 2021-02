Están activos los cuatro cráteres del volcan de Sicilia, por primera vez en 20 años

El Etna, el volcán más activo de Europa, volvió a dar un espectáculo sin iguales este miércoles, cuando grandes corrientes de lava al rojo vivo se dispararon hacia el cielo nocturno de Sicilia.

Ráfagas de lava caliente y sofocante se dispararon hacia el cielo alrededor de las 9 de la noche, hora local.

Las erupciones del volcán de 3.330 metros ubicado cerca de Catania, en el sur de Italia, nunca se detuvieron en los últimos meses. Lo novedoso es que actualmente están activos los cuatro cráteres de la cumbre, algo que no ocurría desde los años 1998-1999. El cráter más activo sigue siendo el del sureste, donde también se está formando un pequeño cono de residuos volcánicos.

Among the many wonderful things you get to see at #Etna in these days is this: delicate rings made of vapor, produced by sharp explosions from a narrow conduit. This one came from the Southeast Crater, seen erupting in this picture. 3 February 2021 at sunset pic.twitter.com/1x95bgoDRQ