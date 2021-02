Debate y tensión en el ascenso liguista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien la máxima categoría puso blanco sobre negro y comienza el 6 de marzo, en la B el panorama es más complicado y por eso su arranque será una semana más tarde.

Luego de la reunión que tuvieron los delegados de los clubes de Primera División A, ahora les tocó el turno a los del ascenso. También se eligió el salón del predio Fraternidad Deportiva y los temas tratados fueron varios.

Cabe destacar que este no será un año fácil para nadie, especialmente para los clubes de ascenso de la Liga Santafesina. No hay dinero en la caja chica, tampoco en otro lado. No hay cómo recaudar hasta tanto no comience el torneo de Primera, especialmente el de divisiones inferiores e infantiles, lugar donde se puede recaudar un poco más.

Según los directivos de estas instituciones abrir la puerta de un club fue todo un desafío. La pandemia y un año de trabajo perdido, echaron por tierra todo tipo de ilusión y ahora la vuelta de los chicos es una verdadera incógnita. Padres sin trabajo, familias con escasos recursos y otros temas de importancia hacen que la realidad sea un laberinto sin salida.

"Es un gran desafío para todos", aseguró el presidente del Deportivo Agua, Alejandro Forni. "Los clubes no tienen ingresos, los chicos, en gran número, no están volviendo por distintos motivos y por eso el armado de los planteles será complicado. Creo que debemos analizar todo esto y darle para adelante. Por protocolos -y esto se tratará en la próximas reuniones-, será muy difícil el tema de traslado de los planteles, tanto de primera y reserva, como inferiores e infantiles. El costo de un colectivo es muy elevado y si a eso le sumamos el espacio reducido para los pasajeros, será todo un tema a resolver inmediatamente", analizó Forni.

Con público, o nada

En la reunión se volvió a remarcar sobre los trabajos que se están llevando adelante para que prontamente haya una resolución positiva a la presencia del público en los respectivos estadios de la Liga Santafesina. Desde las distintas instituciones expresaron su apoyo a esta posibilidad, considerándola indispensable para poder desarrollar la actividad. En este sentido los directivos expresaron y dejaron bien claro que la vuelta debe ser con público en las canchas, caso contrario será imposible ya que no hay fondos como para afrontar un torneo, debido al alto costo que se produce cuando la pelota comience a rodar. "Los árbitros tienen un costo elevado y eso es algo que se puede solucionar. Los seguros tienen que estar pagos antes del inicio y hoy los jugadores, en gran número, no están pagando la cuota por razones obvias", analizó un directivo que prefirió no dar su nombre pero que coincidió con la gran mayoría por no decir todos.

Por último, lo más importante es que la fecha de inicio de los campeonatos de esta divisional es casi un hecho que sea el sábado 13 de marzo, para Primera División y Reserva. En cuanto al formato del campeonato, fixture y modalidad de ascensos, se determinará en las próximas reuniones pero, en principio, se estaría analizando la vuelta para las divisiones inferiores e infantiles el domingo 14 de marzo.

A sumarse

El club Banco Provincial invita a sumarse a las prácticas a todos aquellos jugadores que así lo deseen. Las mismas se llevarán a cabo los martes y jueves del mes de febrero y tendrán el siguiente ordenamiento: categorías 2007, 2008 y 2009, de 16.30 a 17.30 y para la categoría 2010, 2011, 2012 y 2013, de 18 a 19. Los interesado deberán presentarse en el predio que la institución posee en Aristóbulo del Valle al 10.200. En tanto, se supo que los directivos de AsEsFu (Escuelitas) comenzarán a reunirse para ir delineando la forma de disputa de los encuentros que se llevan a cabo durante dos sábados por mes. La idea es presentar un protocolo y luego esperar por la autorización de quien corresponda.