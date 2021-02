https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.02.2021 - Última actualización - 10:53

10:39

La FIFA ya puso a la venta los primeros tickets para la Copa del Mundo que se disputará el año que viene. Se trata de los paquetes Hospitality, que ofrecen varios servicios como gastronomía y regalos.

Entradas a la venta Qatar 2022: ¿Cuánto cuesta ver a la Selección Argentina en el Mundial? La FIFA ya puso a la venta los primeros tickets para la Copa del Mundo que se disputará el año que viene. Se trata de los paquetes Hospitality, que ofrecen varios servicios como gastronomía y regalos.

Aunque las Eliminatorias recién empiezan y sólo se han disputado cuatro partidos, por lo cual aún resta bastante para saber quiénes serán las selecciones que se clasifiquen al Mundial de Qatar, ya se pueden ir comprando las entradas para ver a la Selección argentina en el torneo que se disputará entre noviembre y diciembre del año próximo.

Es que la FIFA puso a la venta los tradicionales paquetes Hospitality, una experiencia de lujo en la cual los fanáticos del deporte más popular no sólo disfrutan de los partidos, sino también de gastronomía típica, servicios exclusivos y regalos, con precios no tan accesibles.

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial y allí armar diferentes combos: ver un solo partido, ver los tres partidos de la fase de grupos, ver la fase de grupos más octavos de final y la fase de grupos más octavos y cuartos.

Tenés que leer

Los precios por partido

Fase de grupos: US$ 950.

Octavos de final: US$ 1.250.

Cuartos de final: US$ 1.550.

De manera que para ver los tres partidos de Argentina en la ronda inicial cuesta US$ 2.850; seguirla hasta octavos asciende a US$ 4.100 y, hasta cuartos de final, US$ 5.650.

Estos no son los precios más bajos, ya que aún resta conocer los precios de las entradas estándar, sin los servicios que ofrecen los paquetes Hospitality. Las mismas aún no tienen fecha de lanzamiento, pero seguramente salgan a la venta a fin del presente año en los primeros meses del venidero.