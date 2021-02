https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.02.2021 - Última actualización - 13:09

11:55

El ex entrenador de arqueros de Unión, hoy en Defensa y Justicia, cuenta lo que vivió en Córdoba con la consagración, el recuerdo de su padre, las peripecias vividas en Chile antes de la semifinal y el por qué un club como el de Varela puede anotarse una estrella.

De Vera y Pintado a campeón de América Gustavo Nepote: "De recibir 20 mensajes de whatsapp por día, pasé a 400" El ex entrenador de arqueros de Unión, hoy en Defensa y Justicia, cuenta lo que vivió en Córdoba con la consagración, el recuerdo de su padre, las peripecias vividas en Chile antes de la semifinal y el por qué un club como el de Varela puede anotarse una estrella. El ex entrenador de arqueros de Unión, hoy en Defensa y Justicia, cuenta lo que vivió en Córdoba con la consagración, el recuerdo de su padre, las peripecias vividas en Chile antes de la semifinal y el por qué un club como el de Varela puede anotarse una estrella.

Ni en los más optimistas sueños de su niñez llena de potrero en Vera y Pintado, ni cuando le tocó llegar a ser el arquero de Atlético Gimnasia y Esgrima y Colón -entre muchos otros- o cuando ya dedicado al entrenamiento específico de arqueros, le tocó transitar por varios clubes y lograr un ascenso inolvidable con ese Unión de Kudelka luego de varios años de tránsito sin éxito por las canchas del ascenso, se le habrá pasado por la cabeza a Gustavo Nepote colgarse una medalla de campeón de América y levantar una copa nada menos que con Defensa y Justicia. Esperó un largo tiempo desde que Jorge Burruchaga, el técnico que luego de Kudelka lo eligió para trabajar con él, dejó de dirigir y fue convocado para convertirse en manager de la selección; y le llegó, a través de la recomendación de uno de los mejores preparadores físicos del país -Alejandro Kohan- el ofrecimiento de sumarse al cuerpo técnico de Hernán Crespo. El 25 de enero del año pasado se hicieron cargo de Defensa y Justicia, con el torneo local y la Libertadores por delante. La pandemia les cortó el envión inicial, lo retomaron cuando la Conmebol ordenó el regreso del fútbol, quedaron eliminados de la primera fase de la Libertadores en un partido con el subcampeón -Santos- en el que jugaron muy bien, jugándole de igual a igual y superándolo en el trámite. "Bajaron" a la Sudamericana y allí se inició el derrotero final que los llevó a un logro histórico: la primera estrella de una institución humilde de los suburbios bonaerenses, que está viviendo su hora más gloriosa y se convirtió en la envidia de muchos.

Este santafesino amante del fútbol, buen tipo, el mismo que alguna vez se disfrazó de payaso un 21 de setiembre en un entrenamiento de Unión para levantarle el ánimo a un plantel que no la estaba pasando bien porque los resultados no acompañaban, el que supo ganarse el respeto y la amistad de Burruchaga y el que ahora es muy valorado por uno de los "técnicos del momento", como Crespo, vivió en Córdoba un día lleno de emociones en aquella final ganada con buen fútbol ante Lanús.

-¿Te hiciste famoso?

(Risas) -Pasé de recibir 20 o 30 whatsapp como mucho por día, a recibir 400... Me preguntaba qué hice, qué hicimos... Me cuesta todavía caer y despertarme de este sueño.

-¿Son conscientes que a Defensa y Justicia le hicieron ganar más de 6 millones de dólares por el título, más la clasificación para la Libertadores, para la Recopa Sudamericana contra Palmeiras, para la Suruga Bank y para el Mundial de clubes venidero?

-¡Es cierto!... Pero la verdad que lo que más nos enorgullece fue haberlo hecho a través de una idea futbolística, con un grupo compacto y compenetrado... Hernán (por Crespo), en Banfield, "bancó la parada". Fue su primera experiencia, impuso su filosofía y fijáte que en el partido con Boca, que nos ganó con gol de Soldano, le dominamos el partido, lo hicimos figura a Andrada pero perdimos. Y un par de derrotas nos dejaron afuera del club...

Gustavo junto al profesor Alejandro Kohan, uno de los principales artífices no sólo del cuerpo técnico sino del plantel en general. El preparador físico de Defensa y Justicia es uno de los mejores del país.Foto: Gentileza

-Lo bueno fue que eso mismo que quiso hacer con Banfield, sin buenos resultados, lo hizo con Defensa...

-¡Claro...! Jugar con respeto a la pelota, por sobre todas las cosas. Y hacerlo como si fuésemos un equipo grande, sin miedos...

-Brítez dijo el otro día que con Crespo "aprendimos a convivir con el error"...

-Es lo que él transmite. Los jugadores lo vieron, entendieron la idea y la desarrollaron. Si eso no hubiese pasado, no habríamos podido conseguir el título de campeón.

-Una noche previa a un partido en Santa Fe contra Colón, fue todo el cuerpo técnico a conocer tu bar. ¿Se nota que entraste muy bien en ese grupo de trabajo?

-Me sentí muy cómodo siempre... Me acuerdo que un día lo agarro a Hernán y le digo: "Vos estuviste 22 años en Europa, ¿qué hacés acá después de haber estado en lo más alto del fútbol?". Y me dijo: "Me tengo que meter en el barro y volver a Europa como un técnico consagrado, ¿vos no lo harías?"... Es un tipo simple, al que le gusta saber cómo es la vida de cada uno de los que están a su lado.

-Y enseguida sale campeón...

-Y creo que eso lo hace más grande todavía.

-¿Es tu momento más feliz en el fútbol?

-Es lo más importante que me pasó en la vida... Todavía no caigo, pasé horas y horas sin dormir... Es el esfuerzo de toda la gente que está alrededor mío y que me bancó porque saben que yo amo el fútbol... Yo no tenía ni idea de qué era ganar la Sudamericana y qué se sentía...

-¿Qué fue lo primero que pensaste en el momento del pitazo final?

-¡En mi viejo que está en el cielo...! Me hubiese encantado que me viera, porque él sabe todo lo que sufrí... En mis hijos, que estaban en la platea el día de la final... Y en el cuerpo técnico, obvio....¡Es de película lo que me pasó!

Gustavo Nepote en el momento de salir al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, la inolvidable jornada del 23 de enero para comenzar a entrenar a sus arqueros. En Unsaín, generalmente el titular, se fundamentó también una parte importante del éxito del Halcón de Varela.Foto: Gentileza

-Y soportaron cosas feas, como lo que les tocó vivir en Chile...

-Fue tremendo, estresante e inentendible... Nosotros fuimos hisopados, pero cuando llegamos nos volvieron a hisopar y resulta que aparecieron tres chicos, entre ellos Rafael Delgado, con covid positivo cuando les había dado negativo el día anterior y ahí empezó todo. Nos dejaron encerrados en el hotel, nos hicieron salir como delincuentes con los carabineros afuera, la ministra de salud nos decía que tenían que hacer una burbuja porque éramos un riesgo para todos y que no podíamos regresar al país, nos avisaron que el partido estaba suspendido cuando faltaban ocho horas y estábamos en plena charla técnica, en el aeropuerto nos tuvieron tres horas afuera y no nos dejaban volver, nos tuvimos que ir directamente a Paraguay para jugar ese partido con los chilenos y se da también que los jugadores vuelven a hisoparse y les da negativo y allí pueden sumarse a nosotros en Paraguay... Todo esto que te cuento, nos hizo más fuerte.

-¡Un calvario...!

-A Hernán le llega el mensaje de que se suspendía el partido en plena charla técnica y siguió dándola para que los jugadores se enteren en otro momento, tratando de cuidarnos de no hablar de más de todo lo que estábamos pasando... !Ah...! Y de paso, nos hicieron jugar, en el medio de los dos partidos de la semifinal, dos días después de la ida y dos días antes de la revancha, un partido de la liga local con Aldosivi que había quedado pendiente del torneo anterior.

-Brítez te trató de "viejo", ¿qué pasó? (risas)

-¡Todos me dicen viejito...! ¡Desde la época de Unión!... Me llena de orgullo que Emanuel hable bien de mí, porque lo quiero mucho y trato de poner toda la onda para que el grupo esté bien.

-¿Te imaginás un futuro en River o en Europa?

-Hernán tiene contrato hasta mediados de año, viene la Libertadores, la Recopa... La verdad que estamos compenetrados con Defensa porque se viene un semestre muy lindo para nosotros, con buena competencia.

-A ver... Sos campeón... ¿Qué hay que hacer para ser campeón?, ¿qué fue lo que viste de distinto, de especial en Defensa, para que se logre este título?

- Yo lo que veo acá en Defensa es que siempre mantiene una línea, apuesta a una determinada clase de entrenador y a un determinado perfil de jugadores. Y a eso lo viene haciendo desde 2014 o 2015. ¡Eso no significa que siempre sea campeón! De hecho. Colón llegó a una final y la perdió. Pero el tema es que los clubes traen jugadores, les pagan fortunas y no tienen una idea clara de hacia dónde apuntan, ¿se entiende?... Mirá, en fútbol podés ganar o perder, pero lo primero es tener una filosofía de juego, saber a qué jugás... Yo veo en Defensa que las 3 patas están claras: dirigentes, cuerpo técnico y jugadores tienen en claro el proyecto y lo sostienen, cada uno desde su rol. Si no me equivoco, Defensa peleó un título y llegó a cuartos con Becaccece, con cosas similares a las nuestras, y hoy nos tocó ganarla a nosotros sosteniendo un proceso y una metodología de juego muy clara que se vio en la final con Lanús... ¡Este es nuestro mayor logro!.... ¡Respetar una idea!.. Estilo de juego muy marcado y convicción para sostener una idea... Pero si no están las 3 patas, es muy difícil ganar algo...