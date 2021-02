Varios heridos en la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un taxista, una enfermera y un vecino de Alto Verde resultaron lesionados en distintos incidentes.

Un taxista, una enfermera y un vecino de Alto Verde resultaron heridos en medio de distintos incidentes ocurridos durante las últimas horas en la ciudad, y que no guardan vinculación entre sí.

Del primero de los hechos se supo durante la madrugada cuando al hospital Cullen ingresó Roberto Leoni, de 65 años, el que presentaba varias heridas de arma.

Una en abdomen, otra en la zona intercostal derecha, otra en cuello y otra en su brazo izquierdo.

Al ser interrogado sobre dichas lesiones, el nombrado dijo no recordar. No obstante un ocasional testigo reveló que todo habría sido consecuencia de una pelea entre vecinos.

Apuñalado

Un rato después, cerca de las 4, se supo de otro hecho de sangre que tuvo como víctima a un taxista.

Todo comenzó en Avda. Peñaloza y Pavón donde Manuel Murta, de 59 años, tomó como pasajeros a una pareja.

Sin embargo ni bien el vehículo recorrió unos metros el viaje se transformó en pesadilla. Los supuestos "pasajeros" sacaron un cuchillo y bajo amenazas le sustrajeron elementos.

No conformes con lo hecho hasta allí lo atacaron a "puntazos" y le ocasionaron heridas en su brazo derecho y en la axila del mismo lado, para finalmente darse a la fuga.

Poco después el nombrado fue asistido por un compañero que lo trasladó hasta el hospital, donde recibió las curaciones.

Enfermera

Otra que no la pasó nada bien fue Fernanda, una enfermera del hospital Cullen que hoy pasó un dramático momento a manos de un delincuente.

"Yo venía en moto a mi trabajo y en Lisandro de la Torre y Saavedra apareció un tipo que comenzó a tirar de mi mochila. En el forcejeo me sacó la mochila y me hizo caer. Ahora estoy mal, dolorida, y sin ánimo de trabajar", narró.

"Miedo tengo siempre, por el horario en el que venimos. 5,30 de la mañana no hay nadie en la calle. Pero nunca me había pasado algo así, que me tiren de la moto.

Lo peor es que no soy la única. A otros compañeros míos también le ha pasado. Los que venimos en moto tenemos miedo", cerró.