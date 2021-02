El Denver de Campazzo visita al vigente campeón Los Ángeles Lakers

Denver Nuggets (12-8), con el base argentino Facundo Campazzo, afrontará esta medianoche un exigente compromiso cuando visite al vigente campeón de la NBA, Los Ángeles Lakers (16-6), en una nueva jornada de la liga de básquetbol norteamericana.



Los Nuggets están en la cuarta posición en la Conferencia Oeste, mientras que los Lakers son terceros, detrás de Utah Jazz y sus vecinos Los Ángeles Clippers.

"It's a great feeling because I can feel all of the fan support."



Episode 5 of N360 takes you 𝙗𝙚𝙝𝙞𝙣𝙙-𝙩𝙝𝙚-𝙨𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 of @facucampazzo being named MVP of the decade for @ACBCOM!



Check out the full episode on our YouTube channel at Noon MT today!#MileHighBasketball pic.twitter.com/2DJIXmnYKi