Jueves 04.02.2021

Covid-19

Ursula Von der Leyen admitió que Europa subestimó las complicaciones de la fabricación de vacunas

La presidenta de la Comisión Europea defiendió su estrategia y dijo que no puede imaginar "que un país de la UE tuviera la vacuna y otros no"

Ursula von der Leyen Crédito: Archivo

Ursula von der Leyen defiende su estrategia de vacunación aunque reconoce, por primera vez, que subestimó la complejidad del proceso y las necesidades para una producción rápida en masa. Son lecciones que dice haber aprendido de esta crisis. Lo cuenta en una entrevista concedida a un grupo de medios europeos en la quinta planta de Berlaymont, edificio convertido en sede y domicilio. "Ahora ya tenemos tres vacunas autorizadas, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que en el verano era el candidato que parecía que ganaría la carrera, y llegarán Johnson&Johnson, CureVac y más tarde Sanofi", manifestó. "Si se mira al éxito de la cartera -añadió-, habla por sí sólo". "¿Dónde está el embotellamiento? En el aumento de las entregas al principio de la estrategia de vacunación, y aquí, creo que hemos subestimado las complicaciones que afrontamos", lamentó. Tenés que leer Merkel dice que "todas las vacunas" son "bienvenidas" en Europa tras avances de la Sputnik V "Mirando hacia atrás, si pudiera repetir algo, sería explicar a la gente que sí, que avanzamos, pero que va a ser lento, vamos a encontrar problemas, retrasos porque es un procedimiento completamente nuevo", advirtió Von del Leyen.

“Deberíamos haber sabido que habría montañas rusas y muchos problemas. La misma industria entendió que no sería capaz de aumentar tan rápidamente su capacidad. Por lo que me llega de las farmacéuticas, tiene que ver con la cadena de suministros, porque cada vacuna parece competir con las demás en las distintas cadenas de suministros", observó la comisionada. "Seleccionamos a las empresas adecuadas, con tres ya suministrando vacunas y otras que vendrán. Fue una buena elección. Respecto a la priorización de los trabajadores sanitarios, los mayores y los vulnerables, también es la buena elección, y la mantendremos", aseguró.

"La inmensa mayoría (de los líderes) nos apoya y no se decide nada sin su consentimiento", dijo, pero reconoció que "en la rapidez de entrega y la predictibilidad de respetar los contratos, ahí hemos aprendido una lección, que era demasiado estático, que creímos que cada semana las entregas se cumplirían". "Deberíamos haber sabido antes que un procedimiento nuevo no arrancaría sin montañas rusas ni muchos problemas, problemas al inicio hasta que se estabilice el proceso", concluyó.