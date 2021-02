Linea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vacunación

DANIEL MENDOZA

"En mi ciudad Vera aun no de ha comenzado la vacunación en los trabajadores esenciales. Tengo entendido que las vacunas para nuestro departamento se encuentran en el hospital de Reconquista, a 67 km de mi ciudad, y no las traen por falta de medios".

Devuelvan el contenedor

VECINOS DE B° EL POZO

"Hace más de una semana, desapareció el único contenedor que tenemos varias manzanas del barrio, especialmente de las peatonales, por donde no pasa el camión recolector de basura. Pues como no hay dónde depositar los residuos, la gente los deja en la calle, en el lugar donde estaba el contenedor y los perros hacen desastres con la basura, desparramando en la calle. Pedimos por favor que nos devuelvan el contenedor o traigan uno nuevo, porque no podemos estar así. No hay otro contenedor a dos cuadras a la redonda. Esto es en calle Jiménez Assua, a la altura de la manzana 14. Otra cosa que pedimos por favor a la Municipalidad es que mande operarios para cortar los yuyos altísimos que tenemos a lo largo del predio que está bordeando la calle Jiménez Assua y especialmente la canchita Pío XII. Es tremendo el estado de abandono de todo esto y los contribuyentes pagamos la tasa municipal para que estos trabajos básicos se realicen. Gracias por el espacio".

Sin Internet ni teléfono

VECINOS DE CIUDADELA NORTE

"Hace alrededor de 10 días que estamos sin Internet ni teléfono fijo. Los vecinos nos enteramos de que maleantes se robaron los respectivos cables y dejaron a toda una gran zona del barrio sin servicio. Ya los vecinos hemos llamado a Telecom para que nos solucionen el problema. Muchos trabajamos con Internet y con el teléfono y además, hay mucha gente grande que solo tiene el teléfono fijo para comunicarse. Pedimos a Telecom que acelere los trabajos, para que no se dilate más esta situación. Por favor, necesitamos esos servicios. Somos vecinos especialmente de las calles Roque Sáenz Peña al 5700 y Juan Díaz de Solís al 5700. Gracias desde ya".

Monumento al pozo

UN TAXISTA

"Intendente Jatón: en San Lorenzo y Martín Zapata, hay un monumento al pozo. Los que trabajamos en el servicio de transporte de taxis y remises, que estamos todos los días recorriendo las calles de la ciudad, estamos cansados de ver cráteres por todos lados y lo peor es cómo se arruinan nuestras únicas herramientas de trabajo que son los autos de servicio. Por favor, arreglen los baches, gastamos mucho en reparar nuestros vehículos y con el costo de vida que sufrimos no damos abasto. No nos cierran los números. Tenemos familias que alimentar. Gracias por publicar mi reclamo".

Dos reclamos

UN ANTIGUO LECTOR

"Al intendente Jatón. Hace más de 30 días que bulevar Av. Freyre, de calle Crespo al 3000 hasta bulevar Pellegrini, frente a la cancha de Unión, tiene las luminarias led del paseo peatonal apagadas. Simplemente tienen que sincronizarlas. Paré a un camión con empleados que estaban haciendo unos arreglos y me dijeron: ya vamos y todavía estoy esperando. Señor intendente: tiene que tomar alguna medida, y si tuviera algún inconveniente, haga los trabajos con personal contratado, alguna empresa. Ya se han cometido 5 robos. Además, quiero decirle al doctor Musuruana, que intervino en la ocupación del paseo central, que el respectivo bar sigue colocando mesas allí. Todas las plazas de Santa Fe son para paseo público, por ende no tienen que ser ocupadas para otros fines. Los que quieran tener bares y comedores que edifiquen en la parte de arriba para tener más espacio. Por ejemplo hay uno en Gral. López y San Martín, ocupa toda la esquina: llena de mesas. Es plaza no un bar. Hay que dictar ordenanzas que regulen esto".

Derecho de Uso de la Red Vial

UN SANTAFESINO

"Al señor intendente y al Concejo Deliberante: ¿cuándo van a derogar el robo que significa el canon que se llamó 'derecho de uso de la red vial'? A todas luces, inconstitucional, ya que es una doble o triple imposición sobre el mismo objeto. La persona que tiene un auto ya paga todos los impuestos habidos y por haber y además en el ejido municipal paga patente. De manera que no se le puede cobrar otro canon que se superpone con los impuestos ya instituidos. Así que antes que los ciudadanos tengamos que tomar otra medida, yo les sugiero y les pido a nuestros gobernantes municipales que deroguen esta norma arbitraria, ilógica e inconstitucional".

Legislación sobre cuatriciclos y perros de raza peligrosa

UN LECTOR

"Nuevamente, como todos los años, tenemos que lamentar un accidente con un arenero en la costa atlántica, en este caso con una persona fallecida. Una vez más tenemos que lamentar en Bs. As. el ataque de un perro de una raza brava que hirió a 5 personas y no las mató porque había gente cerca para defender a las víctimas. Una pregunta que me hago y nos hacemos: ¿cuándo nuestros legisladores municipales, provinciales y nacionales, o a quien le corresponda, van a tomar cartas en estos asuntos, en estos dos tipos de contravenciones, infracciones y barbaridades que ponen en riesgo la vida de los demás? ¿Cuándo van a reglamentar o prohibir o lo que fuera el uso de esos areneros, cuatriciclos que ni siquiera tienen patente? ¿Cuándo van a legislar la tenencia de perros feroces, que viven en departamentos? Se les permite lleva a pasear a estos perros en las plazas, donde hay criaturas. ¡Timbre para nuestros legisladores! Y yo los invito humildemente a que salgan de su larga siesta y se ganen los sueldos impresionantes que tienen".