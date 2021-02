https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.02.2021

Tribuna de Opinión ¿Por qué no reformar la constitución?

Por Mario Migno

El Gobierno de Santa Fe impulsa la reforma de la duración de los mandatos comunales, constitucionalmente fijados en dos años, los argumentos son indiscutibles desde el punto de vista de la funcionalidad, que el mandato de un presidente de comuna dure dos años hace imposible desarrollar un mínimo de programa y ni hablar de planificar. Otra cosa es lo legal, la carta magna provincial establece claramente dos años: "Estas mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley orgánica propia, con excepción de su forma de gobierno, el cual está a cargo de una Comisión Comunal, elegida directamente por el cuerpo electoral respectivo, y renovada cada dos años en su totalidad" (artículo 107 CPSF), clarísimo.

Nos encontramos frente a dos opuestos, la necesidad de corregir la duración de los mandatos comunales y la letra de la constitución que lo impide, es acá donde entra a tallar la política, una de sus principales tareas es conciliar los opuestos.

Es importante formular una pregunta: ¿por qué hacer entrar por el hueco de la chimenea la reforma de la duración de los mandatos comunales y no por la puerta grande de una reforma constitucional?

Todos los intentos de reforma de la constitución de Santa Fe estuvieron más o menos teñidos por cuestiones coyunturales, especialmente la reelección del Gobernador, es bueno recordar que en el 94 se intentó colarla en la constituyente nacional y luego por la vía de la Corte Suprema de la Nación. ¿Y si probamos por la vía del consenso?, o sea, procurar compatibilizar medios (acuerdos) con propósitos (aspiraciones), sabiendo nítidamente que los últimos son infinitos pero los primeros acotados, pero si logramos establecer consensos sobre temas básicos del ejercicio cotidiano de la actividad política podríamos mejorar mucho las instituciones de la democracia santafesina.

Si sabemos que el tema de la reelección del gobernador al mando se transformó en una traba siempre, ¿por qué no buscar una alternativa? Propongo, perdón el atrevimiento, una cláusula transitoria para el caso que el primer mandatario pueda ser reelecto por un solo período consecutivo que diga: "El gobernador en ejercicio al momento de la reforma esta constitución no podrá ser reelecto al final de su mandato y todos los ciudadanos que hayan ejercido el cargo de gobernador de Santa Fe en caso de ser nuevamente elegidos el mandato cumplido será considerado el primero". Traducido en nombres, Perotti no puede ser reelecto, se lo impide la actual constitución, Lifschitz, Bonfatti, Reviglio, Reutemann o Vernet en caso de ser nuevamente seleccionados para gobernar nuestra provincia agotarán con ese mandato sus posibilidades de desempeñarse como gobernadores, nadie pierde nada.

La reforma debería normar una sola reelección para todos los cargos y a los que están ejerciéndolo considerarlo el primero.

Si se acordase lo de los dos párrafos anteriores y entendiendo que la aproximación a la reforma es modificar el artículo 107, mandatos comunales a cuatro años, deberíamos procurar establecer una ingeniería que nos permita votar todo cada cuatro años, es decir eliminar la elección intermedia de concejales, ahora que las comunales irán al cuatrienio, pudiendo así tener un período libre de elecciones que permita trabajar con mayor comodidad y atención. ¿Y cómo lograrlo? Con un artículo en la ley de convocatoria a constituyentes que diga que el mandato de los electos en los comicios del año 2021 durará dos años, tanto sean intendentes (se eligen varios producto de las fechas de declaración de ciudad), comisiones comunales y concejales, de esa manera en el 2023 podrán unificarse las elecciones y luego se votará siempre todo cada cuatro años.

Es obvio que las propuestas de modificación de nuestra Constitución son muchas, también debemos decir que es un instrumento legal que no impide el desarrollo integral de nuestra Provincia, al contrario lo promueve, por lo que he expresado arriba pretende ir al encuentro de lo que ha obturado desde 1983 a la fecha su modificación y dar el ejemplo que nuestra participación en la política trasciende lo coyuntural, como corresponde por otra parte, si acordamos esto tendremos la gran posibilidad de ir por otros cambios requeridos, por la vía del consenso y el diálogo o por la decisión de los santafesinos en una elección de constituyentes.