Leigh Nicol, jugadora del Crystal Palace La futbolista Leigh Nicol contó el calvario que vivió al filtrarse sus fotos más íntimas

Fueron momentos muy difíciles pero Leigh Nicol volvió a sonreír y consiguió volver al fútbol. Actualmente es un ejemplo de superación pero hace un tiempo le tocó vivir un verdadero calvario al filtrarse sus fotos más íntimas en páginas webs para adultos. Por primera vez, la jugadora escocesa del Crystal Palace se animó a contar detalles de aquella pesadilla.

Leigh, que vistió las camisetas de equipos como el Reading, London Bees, Milwall y Charlton Athletic, entre otros, se sumergió en una profunda depresión. Al tiempo que era convocada a las selecciones juveniles de Escocia, hackearon su teléfono móvil y sus fotos se difundieron en Internet. Ella se enteró a través de un mensaje privado por Instagram. Su mundo se derrumbó de inmediato.

“El hecho de que fuera jugadora de fútbol hizo que las imágenes se difundieran rápidamente sin que yo pudiera controlarlo”, reveló esta semana en una entrevista con Sky Sports. Fue en la primavera europea de 2019 cuando un hacker entró en su cuenta de iCloud y robó contenido privado de cinco años atrás, cuando solamente tenía 18 años. La difusión del material empezó a atormentarla. “Tengo sobrinas y sobrinos que están llegando ahora a esa edad, que se sienten orgullosos de mí y que quieren buscarme en Google, pero es imposible hacerlo sin que mi nombre esté pegado a la suciedad. Tampoco los clubes querían identificar mi nombre con su marca”, afirmó.

Toda esa situación supuso un gran golpe anímico para esta joven mediocampista, que se alejó un tiempo del deporte y cayó en una profunda depresión. Tuvo que hacer terapia porque se vio muy afectada mentalmente, al punto que sufrió trastornos alimenticios y puso en riesgo su salud.

“Entré en un círculo vicioso. Nunca hubo un momento de tranquilidad. Todavía sufro ansiedad y tengo momentos en los que no puedo levantarme de la cama. Ahora puedo entender por qué la gente se suicida por cosas como esta, porque yo no sé cómo logré superarlo. Fue necesario un cambio de perspectiva y rodearme de la gente adecuada”, remarcó Nicol.

Leigh reabrió recientemente sus cuentas en las en redes sociales después de cerrarlas para evitar tener que bloquear a más de 300 usuarios por día que le escribían mensajes obscenos e hirientes. Aunque reconoció que aún ese problema persiste: “Todavía recibo comentarios. Al menos uno por noche. Lo he llegado a normalizar y eso me duele. Es frustrante que me reconozcan sólo por eso.”

Al fichar por Crystal Palace encontró la contención que necesitaba para recomponerse y volver a enfocarse en su trayectoria deportiva. “El Palace que me permite ser yo misma. No les importa mi pasado”, apuntó. En su lugar del vestuario, donde sus compañeras tienen fotos de sus seres queridos, ella puso uno del árbol de su jardín en el que planteó suicidarse.

“Sonrío cuando lo miro. No me entristece. No tiene recuerdos negativos para mí. Estoy muy agradecida de haber podido superar ese periodo de mi vida. Me recuerda gentilmente que todo es posible y me pone las cosas en perspectivas. Incluso en un día de partido, cuando hay muchos nervios, sólo miro el árbol y me recuerda que he superado cosas peores”, confesó.