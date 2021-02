Spahn anunció la vuelta de Mauro Pittón y que el club le debe 5 "palitos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El titular rojiblanco se refirió a varios temas, confirmó el adelanto de El Litoral respecto del superávit de casi 200 millones de pesos en el balance, habló del primer refuerzo ya concretado de palabra y dio a entender que Troyansky se iría de la institución.

Fue bastante más de una hora en la que el presidente de Unión, acompañado en la mesa principal por los integrantes de la comisión revisora de cuentas (Miretti, Rosso, Tombolatto) y por Germán Di Pangrazio, quien se refirió al tema obras, habló no sólo de los números del balance y de la deuda que el club mantiene con él y su familia, sino también de fútbol. Y a propósito de esto, tiró el nombre de la incorporación: ni más ni menos que el retorno de Mauro Pittón, el volante central que fue transferido a San Lorenzo (que todavía no terminó de pagarlo) y que luego fue cedido por dicha institución a Vélez. Llegará a préstamo por un año y se convierte en la primera de las "tres o cuatro incorporaciones que nos pidió Azconzábal". También dejó entrever la salida de Franco Troyansky.

Respecto de los números, Luis Spahn confirmó un adelanto de El Litoral: el balance de Unión cerrado el 30 de junio del año pasado ha dado un superávit de 197.944.756,38 pesos. Y además, dijo, sin ser tan preciso, que el club mantiene una deuda con él y su entorno familiar de "unos 5 millones de dólares" que se deben contabilizar al valor oficial.

En el balance figuran las ventas que se realizaron durante el anterior ejercicio: las de Mauro y Bruno Pittón (2,5 millones de dólares limpios), la de Gómez Andrade (1.640.000 dólares netos), los 100 mil dólares que pagó Cavallaro por ejecución de la cláusula y la de Damián Martínez (250.000 dólares por la mitad del pase y otros 250.000 dólares según la cantidad de partidos que juegue al 31 de diciembre de este año).

Por otra parte, se aclaró que a esa fecha del balance, San Lorenzo estaba debiendo 1.352.410 dólares, Rosario Central 832.000 de la moneda norteamericana y la MLS (por la venta de Gómez Andrade) 725.000 dólares, lo que hace un total de alrededor de 2.900.000 dólares. Luego, el presidente aclaró que, a la fecha, todavía hay acreencias por 160.000.000 de pesos por cobrar.

Posteriormente se hizo hincapié en los fuertes ingresos que se produjeron a través de la tienda del club, que pese a la pandemia y a las fuertes restricciones, logró que al club ingresen unos 18 millones de pesos en el año.

Miretti, Di Pangrazio, Luis Spahn, Rosso y Tombolatto en la mesa principal en el estadio cubierto Angel Malvicino. También estuvo buena parte de la comisión directiva. Foto: Pablo Aguirre

Luego se habló de la deuda con la familia Spahn y su empresa, se dieron a conocer algunos números de lo que se aportó y lo que se retiró. Y el contador Rosso señaló que el retiro realizado fue de 2,75 por ciento de los recursos del ejercicio. En este último ítem, vale señalar que Spahn indicó que la deuda del club con él asciende a "unos 5 millones de dólares", que es una deuda "no exigible" y que de acuerdo a lo resuelto en la asamblea del 2014 se va a ir cobrando con hasta el 35 por ciento de la venta de los jugadores.

Luego lanzó críticas a la oposición y a la comisión auditora, a quiénes acusó de brindar "información sucia". También aclaró Rosso que era uno de los designados por la comisión directiva junto al tesorero Cíceri, pero que no firmaron el informe de la comisión auditora por estar en desacuerdo y leyó una parte de la orden de allanamiento en la que se expresa toda la documentación que se llevaron del club y que, por lo tanto, ya no estaba en poder de la comisión directiva sino de la justicia y que por tal motivo no fue suministrada cuando fue solicitada.

Spahn también habló de que durante el peor momento de la cuarentena hubo una caida del 15 o 20 por ciento en el pago de los socios, "que no es tan importante pero que suma si se traslada a varios meses", dijo que se pagó el 100 por ciento de los sueldos al personal de planta sin reducirle el salario y mostró los comprobantes del pago de 53 millones de pesos para la obra de terminación de la tribuna sur, que demandará unos seis meses de ejecución. "Este es dinero logrado de recursos propios y sin subsidios", aclaró el presidente.

Admitió que recibió insultos y amenazas, que denunció el hecho, que se hizo la investigación y que se descubrió que fue un ex socio de la institución, que recibió 18 meses de prisión. "Para mí es un asunto terminado", dijo el presidente tatengue.

Por último, dijo que se priorizó la obra de la fachada y la tribuna porque "la compra del predio demanda entre dos o tres millones de dólares billete, o sea no al valor que cobra Unión, que es el dólar oficial, sino al valor del billete", pero se mostró esperanzado en que "faltan 15 o 16 meses para el final del mandato y tengo la esperanza de que en ese momento, Unión tendrá su predio" y que la asamblea para el tratamiento del balance se llevaría a cabo el 4 de marzo venidero.