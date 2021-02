Duro cruce entre Insaurralde y Grabois por una protesta que terminó con cinco detenidos

El dirigente social Juan Grabois protagonizó este jueves un cruce con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y con su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a raíz de una protesta de cartoneros que terminó con cinco detenidos y algunos heridos con balas de goma.

Este jueves la Federación de Recicladores y Cartoneros -que pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Grabois- realizó una movilización frente a la municipalidad de San Vicente para reclamar la reapertura de un Ecopunto en el que trabajaban 21 personas. Los manifestantes hicieron una fogata en la puerta del edificio público y la policía intervino con gases y balas de goma. Cinco personas fueron detenidas.

A raíz de esta situación, Grabois publicó en las redes sociales un mensaje en el que señalaba al intendente Mantegazza -integrante del Frente de Todos- como el responsable de impedir el ingreso de los 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente y de ordenar “la primera represión del año”.

El intendente @nico_mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente. Frente al reclamo, no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala.

Por su parte, el líder comunal también utilizó las redes para contestar: “No nos van a explicar cómo gobernar los que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Mantegazza, quien también aclaró que no permitirá “ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas al distrito”.

No nos van a explicar cómo gobernar los que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Bs. As. @JuanGrabois. La gestión exige sensibilidad, esfuerzo y responsabilidad. El que no lo entiende trabaja en contra de la gente. pic.twitter.com/t6Ewpmb55n