Fuerte interna en el club Xeneize Continúan las tensiones entre el plantel de Boca y el Consejo de Fútbol: "no nos comemos ninguna más"

El plantel de Boca se cansó de los “malos tratos” que tiene el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme y este jueves acordaron "plantarse" de ahora en más si es que vuelven a ocurrir algunos de los hechos que socavaron las relaciones en el club, como fueron la separación del plantel de Pol Fernández o el audio en el que un miembro del Consejo critica de Tévez.

La juntada fue después del entrenamiento matutino y antes del almuerzo en el hotel Intercontinental, donde siempre concentra Boca y donde durante esta semana se está hospedando el plantel mientras duran los trabajos de doble turno en Casa Amarilla. Solo estuvo presente el plantel.

Los futbolistas se hartaron, según su consideración, de los modos que tiene el CDF y a partir de ahora "no nos comemos ninguna más como las que ya pasaron", comentaron en la reunión, según informó Olé. Así, ante un nuevo “destrato” con un integrante del plantel, están dispuestos a tomar una medida de fuerza. Estaba previsto que se lo transmitan a Russo y sus laderos en la noche del jueves.

¿A qué se refieren? La situación, por ejemplo, de Pol Fernández, quien, por un desacuerdo económico a la hora de firmar su renovación con Boca, el Consejo optó por "colgarlo” cuando aún le quedaban dos meses más de contrato. Incluso, fue el propio Carlos Tevez el que hace unos días se mostró molesto por esa situación, contó que el grupo apañó al volante y que "no lo dejamos tirado".

Desde el Consejo, por lo bajo, señalan que no tienen información respecto a que el reclamo será tratado cara a cara, según indicó Infobae. Y sugieren que puede estar siendo agitado. Hay quienes en los pasillos de la institución marcan el encuentro entre Tevez y Daniel Angelici, ex presidente del club, como conflictivo. Al mismo tiempo, resaltan que no todos los jugadores estarían de acuerdo con una hipotética medida de fuerza.

Esta nueva bomba del vestuario de Boca se suma a los dichos de Tevez, quien demostró que no hay buena relación entre el Consejo y el plantel; así como a la reunión que hubo el sábado en donde Jorge Bermúdez le pidió perdón a Carlitos por haberle dicho "ex jugador" y al audio del propio Patrón que se filtró en los medios donde habla mal del capitán de Boca.

En medio de este contexto hostil, hace unos días, hubo una reunión con presencia del Consejo, el plantel y Russo. Allí, hubo un intento de acercamiento por parte de los ex futbolistas a cargo del área. Al mismo tiempo, transmitieron la conveniencia de evitar el contacto con la prensa por el momento, en pos de no atizar las polémicas. Pero las diferencias continúan.