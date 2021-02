Educación, salud y seguridad, prioridades socialistas en la Cámara de Diputados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Farías considera que hay mucha incertidumbre sobre la vuelta a clases, sobre el programa de vacunación para prevenir el Covid e improvisación en materia de seguridad. "Nos gusta discutir autonomía, estamos preparados" señaló aunque teme que sea una cortina distractiva.

Con once de los 14 diputados en la sala -entre ellos Miguel Lifschitz- y tres desde las pantallas, la bancada del Partido Socialista marcó los temas en que hará fondo en las primeras semanas legislativas del año y sobre las cuales empezará la tarea de las comisiones por estas horas. Seguridad, salud y educación, son los ejes coincidieron en afirmar el jefe de la bancada, Joaquín Blanco y el presidente del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías. "Esperamos que el tema autonomía no sea distractivo de los temas imposibles que necesitan respuestas desde el gobierno provincial" le dijo a El Litoral el ex ministro de Gobierno.

La bancada socialista es la que mayor cantidad de miembros tiene en una fragmentada Cámara de Diputados y la que viene marcando la agenda desde diciembre de 2019.

El propio Lifschitz se sentó durante dos horas con gran parte del bloque para analizar la situación provincial. Farías habló con El Litoral y explicó por dónde pasan las dudas opositoras sobre la marcha del gobierno en temas tan sensibles como seguridad, la vuelta a clases y la vacunación contra el Covid. Aclara Farías que "el tema seguridad no pasa por los tres proyectos de ley enviados a la Cámara" y apunta a la falta de conducción de la fuerza policial e incluso a los graves problemas de gestión de la cartera de Seguridad que se expresan en el gran número de patrulleros rotos en las principales ciudades de la provincia. "Es falta de logística" apunta Farías.

Farías señala que el Frente Progresista está discutiendo los mensajes enviados por el Ejecutivo, que seguramente sugerirá cambios pero que la solución a la demanda ciudadana no pasa por esas normas. Preocupa el nivel de violencia que ha crecido en enero.

En el tema educativo hay -a entender del socialismo- demasiada incertidumbre. Miembros de la bancada vienen manteniendo reuniones con padres autoconvocados y con docentes. Claudia Balagué es la presidenta de la Comisión de Educación es la que coordina la tarea. Farías le dijo a EL Litoral que "no vemos que se generen cosas para garantizar en Santa Fe el inicio del ciclo lectivo" y pone como ejemplos otras provincias donde hubo reuniones con padres, con gremios docentes y ya están los protocolos en marcha. La semana próxima Balagué convocará a la Comisión de Educación donde hay planteos de varios sectores de tener una urgente reunión con Adriana Cantero y el equipo.

El tercer asunto es la salud. "Hay demasiada incertidumbre sobre la vacuna. Muy poca información. Si hay que hacer reclamos a Nación estamos dispuestos a acompañar" dice Farías quien subraya que el sistema sanitario de la provincia está al límite, especialmente el recurso humano. "Hay mucha improvisación en el gobierno" acentúa el socialista.

Aclara que la bancada no se va a negar a discutir la autonomía municipal. "Es más, estamos preparados" recordando que el propio Farías piloteó durante la gestión de Lifschitz el intento reformar la Constitución donde ese fue uno de los temas incluidos. "Esperemos que no sea un distractivo para no tratar los temas impostergables" advirtió.

Biodiésel

Integrantes de la Comisión de Industrias que preside el socialista José León Garibay mantuvieron una reunión con cámaras de productores de biocombustibles de la provincia donde expusieron la situación por la no inclusión en Extraordinarias de la prórroga a la ley 26.093. La bancada socialista dijo compartir la preocupación por el tema y expresó que el gobierno nacional debe incluir el tema en Extraordinarias y "evitar un colapso".

Olivera asume en el PJ

Con un acto limitado en cuanto a asistentes a realizarse este sábado en el salón principal del Partido Justicialista, Ricardo Olivera asumirá formalmente un nuevo mandato como titular del PJ santafesino. El acto está anunciado para las 10.30 y en la sala estará el actual legislador provincial con los 12 secretarios provinciales y la mesa chica partidaria. Asistirán además el gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Los otros invitados son los legisladores nacionales que el PJ santafesino tiene en el Congreso.

En tanto, el actual titular del PJ nacional, el sanjuanino José Luis Gioja, se sumará en forma virtual al acto con un mensaje en directo para resaltar la importancia de la unidad lograda por el actual oficialismo en Santa Fe.

El acto será transmitido por youtoube según anunció el propio Olivera.

Cantero

Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio) ingresó tres pedidos de informes y otro proyecto para invitar a la ministra de Educación, Adriana Cantero, al recinto "para que brinde informe y explicaciones en relación a la grave crisis educativa que atraviesa la provincia de Santa Fe".

Los ítems incluidos en la convocatoria pasan por saber cuáles son las medidas se han implementado para garantizar el vínculo pedagógico con los estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo 2020; cómo se acompañó el trabajo de los docentes de todos los niveles y modalidades durante el período 2020 y cuál fue su impacto; los índices de abandono escolar detectados en el transcurso del año 2020; de qué forma se ha evaluado el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes; conocer si se ha dado continuidad de la labor de los equipos socio educativos en período de no presencialidad escolar; cómo se ha dado continuidad de los servicios alimentarios brindados por la provincia a los establecimientos escolares y cuál fue su impacto.

Otro punto pasa por saber cómo se ha trabajado y qué medidas se han tomado en relación a la situación laboral de los docentes reemplazantes en período de no presencialidad escolar y cuál fue su impacto; medidas adoptadas ante la situación de vulnerabilidad económica que atravesaron muchas de las instituciones educativas de gestión privada; cómo se está planificando el regreso a la presencialidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial para el ciclo 2021; cómo se está trabajando en la mejora de las condiciones edilicias y sanitarias para el regreso a las aulas.

También conocer si se han diseñado espacios y dispositivos para sistematizar el acompañamiento y contención de toda la comunidad educativa atendiendo las particularidades de cada contexto institucional; si se está capacitando a los docentes en el uso de herramientas pedagógicas para la utilización dispositivos tecnológicos y entornos virtuales y cómo se los acompañará en este nuevo ciclo lectivo; qué medidas de reacondicionamiento y mejora de infraestructura digital se está ejecutando en las instituciones escolares. Otro punto es sobre cómo se está planificando la campaña de vacunación de los docentes, asistentes escolares y directivos.

Por su parte, Balagué ingresó varios pedidos de informes y citó a la comisión para este miércoles para discutir posibles caminos a seguir