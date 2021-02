Los jugadores de Boca se cansaron del Consejo del Fútbol encabezado por Riquelme: "Tocan a uno y tocan a todos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los futbolistas mantuvieron una reunión y le anunciarán al entrenador Miguel Russo que "tomarán medidas" frente a otro maltrato.

Los jugadores de Boca tomaron la decisión de plantarse frente a los que consideran atropellos del Consejo de Fútbol y le anunciarán al entrenador Miguel Russo que "tomarán medidas" frente a otro maltrato, como el que aseguran que sufrió Pol Fernández.



Además, también cayó mal entre los integrantes del plantel el audio que circuló en las últimas horas de Jorge "Patrón" Bermúdez en contra del capitán del bicampeón del fútbol argentino, Carlos Tevez.

"Tocan a uno y tocan a todos", ese fue el resumen de la reunión que mantuvieron todos los jugadores este jueves, luego del entrenamiento matutino.

"Nos cansamos de las falta de respeto, hay cosas que no pueden volver a pasar", contó uno de los jugadores que participó de la reunión.

Si bien no trascendieron las medidas que tomarían los jugadores en caso de un nuevo conflicto, podrían ser desde no entrenarse u otras acciones, como no usar la ropa de la marca que usa el equipo.

La crisis entre los jugadores xeneizes y el Consejo de Fútbol que integran Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, pero que encabeza el vicepresidente Juan Román Riquelme, viene de larga data.



Desde el plantel xeneize aseguran que muchos jugadores fueron víctimas de destrato y marcaron que "hasta hubo insinuaciones para cambiar de representante para renovar contratos".

La relación entre los jugadores de Boca y el Consejo de Fútbol "está roto hace tiempo, no hay diálogo ni nada", afirman los jugadores.



El capitán Carlos Tevez hace tiempo no tiene relación con Bermúdez, Delgado y Cascini pero si tiene diálogo con Riquelme, con quien mantiene "una relación de respeto mutuo" aunque las diferencias están a la vista de todos, más allá de lo que digan los propios protagonistas.

La interna en general recrudeció en las últimas horas a partir de la aparición de un audio en el que el colombiano Bermúdez criticó al "Apache" por su foto con el ex presidente Daniel Angelici.



El viernes, públicamente, Tevez se encargó de aclarar que con Riquelme la relación estaba "bien" y que hablaban "casi siempre", aunque sí se distanció del Consejo de Fútbol, con quienes no tenía "demasiada charla".

Ese día, Tevez insistió en sus ganas de cumplir, al menos, el año que le resta de contrato con el "Xeneize" y evitó la polémica que surgió a partir de la opinión de Bermúdez y Raúl Cascini, del Consejo de Fútbol, sobre que hasta que ellos llegaron él era un "ex jugador".

El sábado, el Consejo de Fútbol habló con Tevez para aclarar los tantos y generó un sacudón interno, que terminó con el encuentro que tuvieron los jugadores el jueves para marcar que "tocan a uno y tocan a todos".

Tevez, que hoy cumple 37 años, marcó los malos manejos que el Consejo de Fútbol tuvo para los casos de Guillermo Pol Fernández y Julio Buffarini, que por no querer continuar en el club, perdieron la titularidad en el equipo, en el momento más importante de la temporada.

Eso, además, hizo que el plantel, donde Tevez tiene ascendencia máxima, mirara de reojo al cuerpo técnico encabezado por Miguel Angel Russo, que perdió autoridad.

El sábado, tras la reunión en el Centro de Entrenamiento del "Xeneize" en Ezeiza, parecía quedar un manto de paz, con el supuesto pedido de disculpas que Bermúdez le había hecho a Tevez por tildarlo de "ex jugador".

Pero justamente, en las últimas horas, un audio que el colombiano le envió a un allegado donde tumbó la bandera de paz que se había levantado parcialmente y la reunión de los futbolistas terminó de desatar la guerra.

En 30 segundos, el "Patrón" tocó desde volver a traer a colación la denuncia de dinero faltante en Boca tras la salida de la anterior dirigencia hasta a acusar directamente al "Apache" de tener aspiraciones políticas para 2023, un par de días después de trascender la foto con Angelici.

"Son personas libres, no están presos, no son delincuentes... al menos socialmente. Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café.... Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con (Mauricio) Macri, con los dos juntos o con quien quiera. En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él, que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones", sostuvo Bermúdez.

