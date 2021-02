Llega el "Torneo de los Torneos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.02.2021

Desde mañana y hasta el 20 de marzo, el Viejo Continente disfrutará -con los condicionantes de la pandemia- de la competición más añeja de este deporte a nivel mundial.

Con su incomparable tradición a cuestas, este fin de semana se pondrá en marcha la versión 2021 del Torneo de las Seis Naciones, el más antiguo del rugby universal.

Con su incomparable tradición a cuestas, este fin de semana se pondrá en marcha la versión 2021 del Torneo de las Seis Naciones, el más antiguo del rugby universal. Aquel que vio la luz como Cuatro Naciones en 1883, a través de una competición entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.

Y que en 1910 se transformó en Cinco Naciones, estructura con la que construyó su enorme potencialidad a través del tiempo, más allá que Francia estuvo excluida desde 1931 hasta 1946, acusada de profesionalismo. Finalmente, en el año 2000 se sumó Italia, dándole paso al formato actual.

El célebre certamen solo se interrumpió entre 1915-1919 y 1940-1946, como consecuencia de las Primera y Segunda Guerras Mundiales, respectivamente; mientras que hubo algunas ediciones que no pudieron completarse, fundamentalmente por razones climáticas. El año pasado, con la irrupción de la pandemia de Covid-19, no pudo concluirse en la fecha original, ya que se suspendieron los encuentros de la quinta fecha y uno de los de la cuarta.

Felizmente, sobre el cierre del año pudo completarse, con los protocolos impuestos por el coronavirus y de ese modo la edición 2020 consagró a Inglaterra, que de ese modo sumó su vigésimo noveno título (sobre 124 participaciones, ya que no estuvo en las de 1888 y 1889), con lo cual se mantiene al tope del historial.

Manos a la obra

En la apertura de este sábado se destaca el partido que en Twickenham protagonizarán Inglaterra con Escocia, con la Calcuta Cup (el trofeo más antiguo del torneo, instituido en cada test entre estos adversarios) en juego y reeditando el duelo más antiguo de este deporte a nivel mundial.

El referee será el irlandés Andrew Brace; asistido por los franceses Pascal Gauzere y Mathieu Rayna; mientras que el TMO será el irlandés Joy Neville. El encuentro comenzará a las 14 de nuestro país y será emitido en directo por ESPN.

Más allá de la evolución que los escoceses denotaron en tiempos recientes, el Rose Team asoma como favorito a comenzar del mejor modo la defensa del título conquistado en la compleja edición precedente. Para la ocasión, el head coach australiano, Eddie Jones, designó un quince titular conformado con los mejores elementos disponibles en este momento.

Inglaterra alistará a: Ellis Genge, Jamie George y Will Stuart; Maro Itoje y Jonny Hill; Mark Wilson, Tom Curry y Billy Vunipola; Ben Youngs y Owen Farrell (capitán); Jonny May, Ollie Lawrence. Henry Slade, Anthony Watson y Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Jonny May.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Beno Obano, Harry Williams, Courtney Lawes, Ben Earl, Dan Robson, George Ford y Max Malins.

Por su parte, el head coach escocés, Gregor Towsend, confirmó una alineación titular absolutamente previsible.

Escocia alistará a: Rory Sutherland, George Turner y Zander Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Jamie Ritchie, Hamish Watson y Matthew Fagerson; Ali Price y Finn Russell; Duhan van der Merwe, Cameron Redpath, Chris Harris, Sean Maitland y Stuart Hogg (capitán).

Suplentes: David Cherry, Oli Kebble, WP Nel, Richie Gray, Gary Graham, Scott Steele, Jaco van der Walt y Huw Jones.

Entre Siete Colinas

Previamente, desde las 11.30, en el Stadio Olímpico de Roma se medirán Italia con Francia, con el referato del inglés Matthew Carley; asistido por el escocés Mike Adamson y el inglés Christophe Ridley; mientras que el TMO será Karl Dickson, también de Inglaterra.

Les Bleus es otro de los seleccionados que asoma como candidato al título, atendiendo lo actuado en la edición pasada y también en la Autumn Nations Cup, donde cayó en la final ante Los Creadores, utilizando una alineación conformada por mayoría de jugadores en vías de proyección.

Por ende, para el debut Fabien Galthie anunció doce variantes con respecto al último quince titular, entre las que se encuentran algunas provocadas por lesiones.

Francia alistará a: Cyril Baille, Julien Marchand y Mohamed Haouas; Bernard Roux y Paul Willemse; Dylan Cretin, Charles Ollivon (capitán) y Gregory Alldrit; Antoine Dupont y Matthieu Jalibert; Gabin Villiere, Gael Fickou, Arthur Vincent, Teddy Thomas y Brice Dulin.

Suplentes: Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Romain Taofifenua, Anthony Jelonch, Baptiste Serin, Louis Carbonel y Damian Penaud.

Por su parte, Franco Smith, head coach sudafricano de La Nazionale, anunció el siguiente equipo para el complejo debut en una edición que, como siempre, tendrá como principal objetivo evitar la Cuchara de Madera, trofeo instituido al seleccionado que pierde todos los partidos.

Italia alistará a: Cherif Traore, Luca Bigi y Marco Riccione; Marco Lazzaroni y David Sisi; Sebastián Negri, Johan Meyer y Michele Meyer; Michele Lamaro y Paolo Garbisi; Montanna Ioane, Juan Ignacio Brex, Marco Zanón, Luca Sperandio y Jacopo Trulla.

Suplentes: Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti, Giosué Zilocchi, Niccolo Cannone, Federico Ruzza, Maxime Mbanda, Guglielmo Palazzani y Carlo Canna.

Por último, vale consignar que la fecha inaugural se completará este domingo, al mediodía de nuestro país, con el partido que en el Principality Stadium de Cardiff protagonizarán Gales con Irlanda, con el referato del inglés Wayne Barnes.

Historial

Gales, Escocia e Irlanda participaron de las 126 ediciones disputadas del certamen; mientras que Inglaterra lo hizo en 124. Por su parte, Francia suma 91 e Italia 21 presencias. En cuanto a títulos conquistados, el Rose Team prevalece con 29; los Red Dragons suman 27; Les Bleus 17; Escocia 15 y el irish Team 14.