Viernes 05.02.2021

10:32

Harold Harbey Valencia Idarraga había sido interceptado en septiembre de 2018 en cercanías de Gobernador Virasoro.

Después de más de dos años de ser capturado Corrientes: condenan a cinco años de prisión a un narcotraficante colombiano Harold Harbey Valencia Idarraga había sido interceptado en septiembre de 2018 en cercanías de Gobernador Virasoro.

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue condenado este jueves en Corrientes a cinco años de prisión por tráfico de drogas, tras ser atrapado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) luego de una persecución, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, constituido en forma unipersonal por la jueza Lucrecia Rojas de Badaró, condenó en un juicio oral a Harold Harbey Valencia Idarraga (50) a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en una sentencia que se ajustó al requerimiento hecho por los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

El imputado, nacido en Valle del Cauca, Colombia, fue atrapado por la GNA el 14 de septiembre de 2018 en la Ruta Nacional 14 a la altura de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, luego de arrojar desde una moto tres paquetes de marihuana con un peso total de 320 gramos.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que para el requerimiento de sentencia se tuvo en cuenta que se trata de un individuo "peligroso", sobre la base del análisis de una serie de mensajes de texto detectados en el teléfono celular del imputado.

Valencia Idarraga, que se presentaba como comerciante de muebles y vivía en una pensión donde alquilaba una pieza, registró mensajes tales como "ya sabes cómo somos los colombianos, no nos quedamos con nada, menos si nos cagan"; "Catriel que me responda o corre bala"; "no sé, pero me respondes por lo que falta en merca o plata" e "iré con unos amigos a la casa de él y arreglamos de otra manera", entre otros que figuran en el expediente al que Télam tuvo acceso.



​Asimismo, el Ministerio Público puso de relieve que la actividad clandestina del imputado "pone en peligro la salud pero más aún la seguridad pública ciudadana y en este caso la seguridad de los ciudadanos y familias de Virasoro, que se encuentran en peligro por la venta de droga".