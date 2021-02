https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.02.2021 - Última actualización - 10:50

10:48

Acceso a la Salud

Las empresas farmacéuticas no están listas para la próxima pandemia

Diez de las más importantes enfermedades infecciosas identificadas por la OMS no están siendo investigadas por los principales laboratorios.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Acceso a la Salud Las empresas farmacéuticas no están listas para la próxima pandemia Diez de las más importantes enfermedades infecciosas identificadas por la OMS no están siendo investigadas por los principales laboratorios. Diez de las más importantes enfermedades infecciosas identificadas por la OMS no están siendo investigadas por los principales laboratorios.

Los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo están poco preparados para la próxima pandemia a pesar del desarrollo de respuesta al brote de Covid-19, advirtió un informe independiente. De los 16 patógenos identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de mayor riesgo para la salud pública, solo seis se encuentran actualmente en fase de Investigación y Desarrollo (I&D) por alguna de esas empresas. Jayasree K. Iyer, directora ejecutiva de la Fundación Acceso a la Salud (Access to Medicine Foundation) -una organización sin fines de lucro financiada por los gobiernos del Reino Unido, Holanda y la Fundación Bill & Melinda Gates, entre otros-, advirtió que la presencia en China de un brote del virus Nipah (con una tasa de mortalidad que llegó hasta un 75%) representa el próximo gran riesgo de pandemia en términos potenciales. “El virus Nipah es otra enfermedad infecciosa emergente que causa gran preocupación”, dijo. “Nipah podría tener una explosión exponencial en cualquier momento. La próxima pandemia podría ser una infección resistente a los medicamentos.” Nipah puede causar graves problemas respiratorios y encefalitis, inflamación del cerebro y tiene una tasa de mortalidad del 40% al 75%, según el lugar donde se produzca el brote. Los murciélagos frugívoros son su huésped natural. Los brotes en los países asiáticos de Bangladesh y de la India probablemente estuvieron relacionados con el consumo del jugo de los frutos de la palmera datilera. Tenés que leer La pandemia tiene un efecto "catastrófico" en el tratamiento y prevención de cáncer Este virus provoca una de las 10 enfermedades infecciosas entre las 16 identificadas por la OMS como el mayor riesgo para la salud pública y no está considerado en los proyectos de las empresas farmacéuticas, según la Fundación. El informe también incluye la fiebre del valle del Rift, común en el África subsahariana, junto con el Mers y el Sars (originados respectivamente en Oriente Medio y en China), enfermedades respiratorias que son causadas por el coronavirus y si bien tienen tasas de mortalidad mucho más altas que el Covid-19 son menos infecciosas. Mientras tanto, se están desarrollando cuatro productos para el virus chikungunya -que lo trasmiten mosquitos y que se ha propagado rápidamente en los últimos años en América, África y la India-: una vacuna, un medicamento, una herramienta de diagnóstico y un nuevo insecticida espacial en aerosol (del laboratorio químico farmacéutico Bayer, que también funciona para el dengue y el Zika). El informe bienal dice que, a pesar de los años de advertencias sobre la probabilidad de que los nuevos coronavirus causen una emergencia en la salud global, la industria farmacéutica, así como la sociedad en general, estaban mal preparadas para la pandemia de COVID-19. Foto: Gentileza No había para las enfermedades provocadas por los virus del tipo del coronavirus proyectos en curso en las grandes farmacéuticas que investigaran en pro de medicamentos antes del brote de COVID-19. Sin embargo, cuando se convirtió en una pandemia global, la industria desarrolló en unos meses varias vacunas. Un total de 63 vacunas y medicamentos para COVID-19 están ahora aprobados o en desarrollo. La resistencia a los antimicrobianos, la aparición de superbacterias resistentes a los medicamentos, en parte debido a la falta de antibióticos en los países de bajos ingresos, también plantea graves riesgos. “En términos de resistencia a los antimicrobianos (RAM), tenemos antibióticos que aún funcionan, pero se está acabando el tiempo para desarrollar reemplazos”, dice Iyer. “La tuberculosis, que solíamos pensar que podría erradicarse, se está generalizando en algunas comunidades debido a cepas resistentes a múltiples fármacos”. Tenés que leer La UE enojada con las farmacéuticas por las demoras en la entrega de las vacunas Advirtió que una "pandemia de RAM", en la que los patógenos resistentes a los medicamentos (organismos que causan enfermedades) tuviera difusión mundial, no solo es "impensable; es inevitable, a menos que la industria farmacéutica se comprometa seriamente a desarrollar antibióticos de reemplazo”. La Fundación Acceso a la Salud monitorea 20 importantes compañías farmacéuticas y la disponibilidad de sus medicamentos para 82 enfermedades en países de ingresos bajos a medianos. Los esfuerzos de las empresas para desarrollar nuevos medicamentos continúan centrándose en un puñado de enfermedades, como el VIH (sida), la tuberculosis, la malaria, el Covid-19 y el cáncer. La farmacéutica británica GSK (GlaxoSmithKline) volvió a ocupar el primer lugar en el listado de las empresas a las que importa la accesibilidad de sus productos, mientras que la estadounidense Pfizer se ubicó entre las cinco primeras por primera vez, detrás de GSK, Novartis y Johnson & Johnson. Novartis fue la primera empresa en desarrollar un enfoque sistemático para garantizar que los productos lleguen a los países más pobres, que enfrentan -más rápidamente- una cifra superior del 80% de la carga mundial de las enfermedades. Las otras empresas son AstraZeneca, GSK, Johnson & Johnson, la alemana Merck, Pfizer, Sanofi y Takeda. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA