Israelit, amigo de Maradona: "Diego me dijo que tenía cien palos verdes y hoy esa plata no está"

Dijo que le gustaría que "los hijos fueran los que heredaran el dinero", al tiempo que aseguro que a "Maradona le soltaron la mano".

Mariano Israelit, amigo de toda la vida de Maradona, expresó que Diego le había mencionado que tenía más de 100 millones de dólares. Al mismo tiempo, explicó que esta plata "ahora no está".

Mariano Israelit, amigo de toda la vida de Maradona, expresó que Diego le había mencionado que tenía más de 100 millones de dólares. Al mismo tiempo, explicó que esta plata “ahora no está”.

En diálogo con Teleshow, Israelit contó que a Maradona ‘le soltaron la mano’. Sabían que tenía problemas de corazón y no estaba medicado”. Y agregó: “Cuando volvió de México, me dijo: ‘No sabés cómo me recuperé después de Dubai. Tengo más de cien palos verdes’. Me lo contó él a mí. Yo le contesté: ‘Vos sos un rey, tenés que vivir cómo te merecés''.

Y continuó quejándose sobre cómo vivía el astro: “Y sus últimas casas, sin desmerecer, no estaban en condiciones. ¡Hasta se llovían! Y no tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita…”.

Luego, agregó al tema: “No sé dónde está la plata, por los números de los que hablan no está. Yo cuento lo que él me dijo. Y me encantaría que los hijos fueran los que la heredaran”.

Por otra parte, en la entrevista le preguntaron sobre Matías Morla y contestó: “Yo lo vi una sola vez, en una comida. Él iba a tratar temas puntuales, pero no estaba todo el tiempo. El que sí estaba era Maxi Pomargo, que por lo general estaba afuera fumando. Y estaba Charly, para darle cerveza a Diego, lamentablemente”.

Y, cuando le preguntaron si lo emborrachaban a propósito, reafirmó: “¡Sí! Y no me canso de contarlo”.