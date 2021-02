La deuda de Unión con Spahn: una cuestión de Estado que no termina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el balance, son algo más de 53 millones de pesos pero tomados a valores históricos. ¿Qué se debe hacer?, calcular en cada momento que se hicieron aportes, a qué valor estaba el dólar. ¿Se puede?, hoy no, porque los papeles y documentación están en poder de la justicia.

Hubo anuncios. Se habló mucho de la deuda que tiene Unión con su presidente y se dieron a conocer algunos números y las razones de ciertas decisiones que se tomaron, como por ejemplo la de priorizar las obras en la fachada del club -en la denominada "pajarera"- y en la terminación de la tribuna, por sobre la compra del predio que Unión debe ponerse como una meta a corto plazo, más allá de que unos 100 millones de pesos se vayan en las obras que se han pautado para estos meses.

Tal cual fue el anticipo de El Litoral, el balance que cerró a mediados del año pasado (30 de junio) arrojó un superávit de 197.944.756, 38 pesos. En ese balance hay una fuerte incidencia de las ventas que se realizaron luego de dos campañas consecutivas con clasificación para la Sudamericana de la mano de Leo Madelón. La de Soldano había impactado en el balance anterior, pero en este se ubicaron las de Mauro y Bruno Pittón a San Lorenzo (2,5 millones de dólares limpios); la de Gómez Andrade (1.650.000 dólares netos), los 100.000 dólares de ejecución de la cláusula de Cavallaro y 250.000 dólares de la salida de Damián Martínez. De todos modos, no todo se cobró. Al cierre del balance, había en total 2.900.000 dólares por cobrar de San Lorenzo, Rosario Central y la MLS (la Liga norteamericana a la que fue transferido el colombiano Gómez Andrade). Hoy, según los propios dirigentes se encargaron de señalar, todavía existe un monto aproximado a los 160 millones de pesos que el club tiene como acreencia, con San Lorenzo y Rosario Central como principales deudores.

Este superávit, sin dudas muy fuerte e impactante, tiene una gran explicación en las ventas (habría que agregar la de Zabala también) y significó también una disminución del poderío futbolístico. En ese momento, cuando se fueron varios de los jugadores, se produjo aquella famosa frase de Madelón, cuando dijo: "Los dirigentes me trajeron todo lo que les pedí, si el equipo no funciona tienen motivos para echarme". La realidad fue que el equipo no repitió las anteriores campañas, terminó de mitad de tabla para abajo y aquélla salida de Gómez Andrade y Martínez a pocos días del reinicio del torneo, en enero del año pasado, puso en jaque la continuidad del técnico. Si Unión hubiese perdido ese encuentro inicial con Argentinos Juniors en el 15 de Abril (lo ganó con gol de Troyansky), la historia hubiese sido diferente. Madelón se quedó, vino aquélla clasificación ante Atlético Mineiro pero a los pocos días y con resultados que no se daban, el técnico con mayor espalda en el mundo Unión resolvió dar el paso al costado luego de perder ante Vélez, aún a sabiendas de que sólo quedaba ese partido con Arsenal del inicio de la Copa de la Superliga y que era inevitable el paráte de la actividad porque la pandemia se había instalado en la Argentina.

Este superávit es la diferencia entre lo que ingresó y lo que se fue, superando al pasivo del club, que según el balance ronda los 188 millones de pesos, en el que está incluido un rubro que se denomina "deudas financieras" y que figura en el pasivo no corriente (el que no es exigible en el corto plazo de doce meses) y que está en el orden de los 53.234.000 pesos. ¿Qué significa este rubro?, es ni más ni menos que la deuda que tiene Unión con Luis Spahn y su familia. Y la pregunta se cae de maduro: ¿por qué el presidente volvió a señalar que el club le debe "alrededor de 5 millones de dólares", inclusive cuando se informó que la familia hizo retiros por casi 375.000 dólares y que quedaron "colgados" alrededor de 244.000 dólares más que hay que sumar a la cifra que se indica en el balance?, porque la deuda de Unión con el presidente está tomada a valores históricos. Y es allí donde entran a jugar otras cuestiones que tienen que ver con actualizaciones y comprobantes que no se pueden mostrar ni entregar porque han sido retirados en el allanamiento que hizo la justicia y que, por tal motivo, impidió que la comisión auditora (a la que renunciaron los dos integrantes de la comisión directiva) pudiera llegar a un dictamen real y definitivo.

Respecto de las obras, se informó que ya se hicieron depósitos a la firma Astori por unos 53 millones de pesos (la obra total de la terminación de la bandeja rondará los 100 millones) y unos 7 millones de pesos destinado a la nueva fachada y también a obras que beneficiará al IPEI y que le otorgará nuevas comodidades en las instalaciones que tiene el club en lo que se denomina la "pajarera", "que estuvo detenida en el tiempo durante casi 60 años y que nosotros la estamos modernizando y poniéndola en uso y valor". ¿Por qué Unión invierte en estas obras y no en la compra del predio?, preguntó El Litoral. "Nosotros averiguamos en lugares que sean aptos en todo sentido, no sólo por la ubicación sino por la calidad del piso y nos pedían entre 2 y 3 millones de dólares al valor del dólar billete. Igualmente, nuestro objetivo, que no es una promesa pero sí una ilusión, es la de terminar nuestro mandato en 15 o 16 meses con el predio ya adquirido", contestó Luis Spahn. Más allá de la terminación de la tribuna, también se dejó constancia de nuevos palcos, de la colocación de un ascensor y de un acentuado mejoramiento de la parte lumínica (habrá más torres), que superarán ampliamente lo que se exige por parte de la Conmebol para la televisación de los partidos internacionales.

Luis Spahn muestra el movimiento de fondos a la cuenta de Astori por algo más de 53 millones de pesos a cuenta de la terminación de la bandeja sur.Foto: Pablo Aguirre

Volviendo a la deuda del club con Spahn, de la que se habló, se habla y se seguirá hablando, esos 53 millones de pesos son ficticios. El contador Rodrigo Rosso explicó que es un valor histórico, que debe actualizarse por el valor del dólar en el momento en que se hizo el aporte al club y que en su momento una asamblea -la del 2014- le permitió al presidente optar por ir cobrándose con plateas o con la venta de los jugadores. Lo primero que hizo Spahn, es dolarizar la acreencia. Y está facultado para hacer retiros cuando se venda un jugador y hasta el 35 por ciento de lo que ingresa al club, siempre tomando como referencia el dólar oficial. "La deuda no es exigible, se paga si se vende", dijo el presidente, quien tampoco ahorró críticas hacia sectores opositores y miembros de la comisión auditora, señalando que "filtran información sucia".

¿Hizo retiros?

Una de las cuestiones que se le ha pedido, desde distintos sectores, a Luis Spahn, es que se abstenga de realizar retiros a cuenta de su acreencia hasta que se sepa con certeza el valor de la misma.

"Hubo retiros que el presidente hizo, por ejemplo de cheques, para cambiarlos. Pero a los pocos días reintegraba el dinero", se encargaron de especificar y lo graficaron de esta manera: "es como si en un partido se tiene en cuenta solamente los goles que hizo uno de los equipos, pero no se toma en consideración lo que hizo el otro. En la contabilidad, hay dos columnas, lo que entra y lo que sale. No se puede tomar solamente una de ellas".

Amenazas

El presidente de Unión admitió que en el último tiempo recibió amenazas y que cuando estos actos intimidatorios se agravaron, efectuó la correspondiente denuncia. "El agresor fue identificado y se lo puso a disposición de la justicia, es un ex socio del club", señaló Spahn.