Chancalay, Amaral, asamblea, elecciones, Vigo, Goltz y oferta por Sepúlveda

Pizzi lo pidió a Chancalay y se acordó su cesión a préstamo por un año a Racing. Vuelve a sonar el nombre de Vigo por el lado de River y además de aprobar memoria y balance, el 10 se debería definir la fecha de las elecciones. El uruguayo Rodrigo Amaral jugará en Colón.

Pizzi lo pidió y en pocas horas se le hizo realidad su deseo. Tomás Chancalay jugará en Racing por todo el 2021, a préstamo y con una opción que, se dice en Buenos Aires, habría sido fijada en 5 millones de dólares. De esta forma, se le va otro jugador titular a Domínguez, en tanto que la situación del Pulga Rodríguez continúa en un preocupante plano de incertidumbre y el plantel se ha desmembrado notoriamente en lo que se refiere al rubro delanteros.

Justamente, 5 "palitos" verdes es el valor que Colón también le fijó a Alex Vigo, el defensor por el que River preguntó hace un tiempo y que hoy nuevamente aparece en la lista de pretendidos por Gallardo si es que, como se presume, se realiza el pase de Montiel.

Chancalay fue "paseado" por varios puestos y daría la impresión de que nadie logró encontrarle la ubicación, la función y el acompañamiento ideal al joven media punta. Los técnicos lo utilizaron mucho por las bandas, como carrilero, en una función que le insumía un desgaste que lo perjudicaba. En varias ocasiones, el propio jugador -varias veces convocado a las selecciones juveniles, integrante de la misma en varios campeonatos y "sparring" de la selección en Rusia- dijo que le gustaba arrancar desde atrás, aunque en la selección lo ponían de delantero.

Domínguez le quiso dar continuidad, formó al principio una buena dupla con Morelo (el Pulga hacía banco) y pareció retomar el camino del crecimiento. Con el actual técnico, generalmente fue titular, por lo cuál se le está yendo una pieza que consideraba importante en el funcionamiento del equipo y en un sector de la cancha en el que Colón ha perdido potencial (se fueron Leguizamón y Viatri, está más afuera que adentro el Pulga, hoy por hoy no se lo puede contar a Brian Fernández y Morelo está lesionado y no jugará hasta la cuarta o quinta fecha). Sin Chancalay, que no dejaba de ser una alternativa más de ataque, la ofensiva es un lugar que urgentemente tendrá que ser reforzado. Y bien.

Por ese motivo, estaría acordada la incorporación del volante ofensivo Rodrigo Amaral, a quién Domínguez conoce muy bien porque lo dirigió en Nacional de Montevideo y se destacó en un amistoso con Colón. Ese día, en Colón lo observaron, lo anotaron por allí y ahora llegó el momento de traerlo. Vendría a ser una suerte de reemplazo para la salida de Chancalay.

Por otra parte y hablando siempre de lo deportivo, trascendió el interés por Bruno Sepúlveda, delantero de 28 años que se convirtió en el goleador de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que tuvo dos chances para subir a Primera y no pudo lograr el objetivo.

Otro de los apuntados por Colón, como se sabe, es Paolo Goltz. En Gimnasia conocen el deseo del jugador de abandonar la institución, pero pretenden un resarcimiento económico por los casi dos años de contrato que aún le quedan. Se arrancó de una cifra de 250.000 dólares y comentan que ahora la pretensión sería menor. Parece ser un "tire y afloje" con final cantado. Pero, en fútbol nunca está dicha la última palabra.

Pasando a otro tema. El balance sabalero cerrado el 30 de junio del año pasado, arroja un superávit de algo más de 12.500.000 pesos y un pasivo de cerca de 210 millones de pesos. Será el que se pondrá a consideración de la masa societaria de Colón el próximo miércoles 10 de febrero a las 18 en la asamblea general ordinaria que fue convocada por la comisión directiva y que no sólo tratará este tema sino también se le agregó, como otro punto en el orden del día, la determinación del tiempo de mandato de la nueva comisión directiva que se hará cargo del club en caso de ganar las elecciones.

A propósito de este tema, el electoral, todavía no hay fecha y es posible que la misma salga a la luz en esa misma asamblea. Algunos entienden que la fecha debió haberse dado a conocer hace ya un tiempo, en la primera reunión de comisión directiva que se realizó apenas se conoció -el 28 de diciembre- la resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas habilitando las asambleas y actos eleccionarios.

Se entiende que en la primera reunión posterior a esa resolución, se tendría que haber definido la fecha. El cronograma electoral contempla la publicación del llamado, que debe hacerse 60 días antes de la fecha de las elecciones, determinando presentación de listas, elección de la Junta Electoral (facultad de la comisión directiva en funciones) y presentación del padrón. Si hubiese sido así, la primera reunión de comisión fue allá por mediados de enero. ¿Se definirá la fecha en la asamblea?, es una alternativa. Por lo pronto, abril pareciera ser un mes potable para que se lleve a cabo el acto democrático de elección de autoridades, con un mandato ya vencido de esta comisión directiva que fue electa a mediados de 2016.

Las aguas electorales se siguen agitando en Colón. Por un lado, el oficialismo comienza a barajar sus nombres, esperando lo que resuelva Vignatti (si se presenta o no). Por el otro, Ricardo Magdalena se ofrece hoy como la oposición, con un proyecto de gobierno sobre el que viene trabajando desde 2013, momento en el que se insertó en la vida política del club cuando atravesaba por un duro trance y se habla de, al menos, una lista más sobre la que estaría trabajando Gustavo Abraham, quizás acompañado por algunos de los actuales dirigentes. ¿Godano?, es inevitable que su nombre suene, aunque él nunca mencionó la posibilidad y desde su entorno se dice que es difícil que lo haga.