Linea Directa

Pedido solidario

GRISELDA BERMÚDEZ

"Daiana Giraudo es una joven que tiene un tumor cerebral que le dejó secuelas visuales. Tiene astigmatismo, miopía y una altísima inclinación visual. Ella necesita unos lentes con una graduación especial, ya que está atravesando un tratamiento oncológico de ese tumor benigno ubicado en la zona pontocerebelosa. El presupuesto que le pasaron es de $ 15.756 y ella no tiene ingresos económicos. Esos anteojos le ayudarán a no forzar tanto la vista. Su número de teléfono es 342-4780156 – CBU: 070079530004077183168. Muchas gracias desde ya a quienes puedan ayudarla".

Socavón: peligro de derrumbe

VECINOS DE B° CANDIOTI

"En calle Chacabuco 2310 hay un socavón de 2 metros de profundidad, que se extiende por debajo de la vereda para la línea de construcción, con riesgo de derrumbe. Ya hicimos la denuncia y no ha venido NADIE a hacer el relevamiento para ver qué es lo que pasa. Se trata de una vereda que está totalmente destruida por la raíces de los árboles de muchísimos años que hay. El día 2/2 se hizo un agujero y se deja ver todo abajo, que está totalmente hueco. Es un peligro. Los vecinos tuvimos que cortar la vereda por ese hueco, ya que puede pasar una desgracia. Pedimos que alguien haga algo por favor con estos árboles que están socavando todo en barrio Candioti. Ya se habló a la Municipalidad y estamos esperando una respuesta. Que den solución a este problema, porque está poniendo en riesgo a todos los vecinos que van por esa cuadra".

Especial pedido de adulta mayor

UNA LECTORA

"Quiero referirme a lo que sufrimos los adultos mayores para efectuar un trámite. Es muy lamentable. Esta vez me refiero a la atención en los bancos, ya sean privados, de la provincia o la nación. Muchos no contamos con el asesoramiento y el conocimiento de la tecnología y no tenemos familiares ni conocidos que nos ayuden. De muy mala gana, nos explican rápidamente lo que tenemos que hacer y nos agregan: ahora va a tener que buscar a alguien que la ayude. Pregunto: ¿para qué están ellos?, ¿para estar sentados, jugando con el celular?, cobrando un sueldo que pagamos todos nosotros, ¿o qué tareas deben cumplir? ¿Esas personas no tienen padres y abuelos? Claro, a ellos sí los van a poder ayudar. La tecnología es muy valiosa y muchos no tenemos acceso a ella y por eso sufrimos todo esto, y no somos pocos los que estamos sufriendo. Por otra parte, no somos muchos los que necesitamos ayuda, pero sí una ayuda con una buena atención. Sería bueno que los gerentes dispongan a un empleado para cumplir esa tarea y que les enseñen a tratar bien a los adultos. Porque no es ni un pecado ni un delito ser mayor. Espero que este comentario llegue a las personas que tienen que corregir su actitud. Gracias al diario por el espacio".

Para lo último

LECTORA ATENTA

"Leyendo el programa de vacunación establecido por el Ministerio de Educación de la provincia pero que responden al Ministerio de Educación de la Nación, de modo obediente como es el estilo de la provincia de Santa Fe, quiero decir que no me sorprende que las directivas, viniendo de un ministerio abortista, como es el Ministerio de Educación de la Nación, se dejen a las personas que tienen 70 o más años para lo último. Falta que surja un proyecto también para la eutanasia, para eliminar a los mayores, a los viejos".

Idea sobre alquileres

LIDIA MONTAGNINI

"En relación a los alquileres, yo pregunto: ¿por qué el gobierno no encara la construcción de 100 mil unidades en una etapa inicial, estableciendo el alquiler a precios accesibles, actualizándolos por el mismo índice que los salarios? Esto regularía el mercado. Si lo hizo Milagro Sala en Jujuy, ¿cómo no va a poder hacerlo el gobierno nacional con muchos más recursos? Las medidas que toma son contraproducentes. Cuando vengan los estudiantes va a haber pocos departamentos en oferta. Porque día a día, cuando se desocupa alguno lo retiran y lo ofrecen en venta. Dígase que el que va a necesitar alquilar se va a ver en tremendas dificultades por los precios que van a tener. Además, una vez iniciado esto, con los mismos alquileres recaudados pueden seguir con el plan de construir para alquilar. Un poco de cerebro en este tipo de cosas".

3.000 personas en la Estación Belgrano

ENZO ROJAS

"¿Quedate en casa y respetá el distanciamiento social? Con mucha indignación veo cómo se nos ríen en la cara al organizar en la Estación una exposición de cómic japoneses, con una increíble cantidad de asistentes que se agolparon en las inmediaciones, haciendo colas en grupo de hasta 3 ó 4 personas a lo largo de los costados del lugar, que iban desde bulevar Gálvez hasta las calles Maipú, Chacabuco. O sea: 3 cuadras de cola, sobre Avellaneda y sobre el costado este de la Estación, en la parte del empedrado. Teniendo los vecinos que llamar al 911 y al 0800 de la Municipalidad para que vengan a poner orden, ya que con semejante masa de gente movilizándose, había un montón de bicicletas y motos movilizándose por las veredas de los frentistas. Esto es una burla más a los vecinos, que después vemos cómo la Municipalidad clausura fiestas clandestinas de 100, 30 ó 40 personas, cuando acá había, fácil, 3.000 personas, una al lado de la otra. Una vergüenza que en plena cuarentena seamos testigos de esto".