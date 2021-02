https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Economía reconoció que la estabilidad cambiaria es necesaria para el desarrollo.

Aunque es heterogénea Guzmán ve indicios de recuperación El ministro de Economía reconoció que la estabilidad cambiaria es necesaria para el desarrollo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que "hay indicios positivos" y una "recuperación de características heterogéneas" que día a día se hace "más sólida", mientras consideró que es "el momento de que el salario real se empiece a recuperar".



"La estabilidad cambiaria es necesaria para que la economía argentina se pueda desempeñar bien", señaló el funcionario, quien remarcó que se trata de algo "fundamental" para la Argentina.



En declaraciones al canal C5N, afirmó: "Buscamos dar claridad respecto de cuál es la pauta que seguirá el tipo de cambio oficial". El ministro sostuvo que "la actividad económica ya lleva casi cinco meses consecutivos con una recuperación de características heterogéneas, que día a día se va haciendo más sólida".



El funcionario insistió en la necesidad de que ello comience a impactar en la "capacidad de compra del salario". "Es el momento de que el salario real se empiece a recuperar", enfatizó y analizó que para resolver la inflación, hay que "poner la macroeconomía en orden".



"La perspectiva es de una recuperación de la jubilación en un contexto en el que se recupera la recaudación y los salarios", puntualizó y manifestó que se buscará que "vayan recuperando lo que perdieron en el Gobierno anterior".



Guzmán aclaró que no todas las paritarias van a ser "iguales" y resaltó que las negociaciones no se atarán "a un acuerdo en particular".



"El principio es buscar reducir la inflación y la recuperación del salario real", indicó.



Además, consideró que la aceleración de la inflación en la última parte del año pasado fue impulsada por "factores estacionales" y confió en que se va a poder alcanzar la meta del 29 por ciento para este año, dado que es "factible".



Evaluó que "para llegar a esa meta, hay que cumplir con los planes macroeconómicos" y destacó que el Presupuesto es el "corazón del programa macroeconómico".



POBREZA

Al ser consultado sobre el crecimiento de la pobreza, Guzmán explicó que "hay que ir resolviéndolo con generación de trabajo y condiciones de inclusión". "No se resuelve de un día para el otro. Es un camino", apuntó el funcionario, mientras aseguró que el Presupuesto 2021 "tiene en cuenta que la pandemia continúa".​

FMI

La Argentina trabaja "de una forma constructiva para llegar a un acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo "importante es hacerlo bien", resaltó Guzmán. "Queremos ser parte del mundo, pero bien integrados", dijo y ratificó que mayo sería una fecha "aceptable" para cerrar el acuerdo.



Salarios por encima de la inflación



La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, consideró que para que la economía comience a crecer, es condición necesaria una "recuperación real de los salarios".



"Si queremos ver una recuperación de la economía, tenemos que ver una recuperación real de los salarios", sostuvo la funcionaria nacional. Así, la economista se expresó en línea con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para quien en la Argentina "es el momento de que el salario real se empiece a recuperar".



Según la número dos de la Jefatura de Gabinete, "más del 60% del PBI se explica por el consumo privado". "Por eso, si queremos ver una recuperación de la economía tenemos que apostar por una recuperación real de los salarios", insistió.



En declaraciones radiales, la funcionaria garantizó que el Gobierno no va a interceder en las paritarias, porque "son libres: se trata de una instancia democrática muy importante para la Argentina y no tienen piso ni techo".



En cuanto a la inflación, Todesca comentó que "hace muchos años que la inflación es alta, y eso hace perder ingresos y que la gente no puedas organizarse. Y para las empresas es difícil hacer sus planes de negocios".



A su criterio, "no se trata de un tema sencillo como se dijo en otro momento. No hay una solución mágica, es un problema macroeconómico de relación entre las variables".



Por otra parte, la funcionaria consideró que en el país "se vive una crisis sobre otra: la Argentina estaba severamente endeudada y sobre eso llegó la pandemia, que cada nación tuvo que enfrentar con lo que tenía".



"Hubo un shock muy fuerte sobre la economía mundial y tenemos que usar todas las herramientas para morigerarlo", indicó. En ese sentido, Todesca resaltó el impuesto a la riqueza: "Es una iniciativa importante. Claro que mueve las aguas porque no es fácil redistribuir el ingreso, pero es un tema del que se habla en todo el mundo".