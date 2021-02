https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.02.2021 - Última actualización - 17:22

17:16

El futbolista admitió que la llegada a Racing es "complicada" porque Godoy Cruz de Mendoza es dueño de su pase y deben negociar con los dirigentes

Racing Club Brunetta: "Ir a Racing sería un paso adelante en mi carrera" El futbolista admitió que la llegada a Racing es "complicada" porque Godoy Cruz de Mendoza es dueño de su pase y deben negociar con los dirigentes El futbolista admitió que la llegada a Racing es "complicada" porque Godoy Cruz de Mendoza es dueño de su pase y deben negociar con los dirigentes

El mediocampista Juan Brunetta, actual jugador de Parma de Italia, expresó este viernes su deseo de jugar en Racing Club para tener continuidad y confirmó el diálogo que mantuvo con el entrenador Juan Antonio Pizzi.



"Ir a Racing sería un paso adelante en mi carrera. Quiero jugar y Racing me entusiasma, ya hablé con Pizzi la semana pasada", afirmó Brunetta en diálogo con TyC Sports.



El futbolista, de 23 años, admitió que la llegada a Racing es "complicada" porque Godoy Cruz de Mendoza es dueño de su pase (está a préstamo en Parma hasta fines de junio) y deben negociar con los dirigentes del "Tomba".



"No estoy sumando minutos en Parma y mi intención es jugar, ellos ya lo saben. Que Racing se fije en uno es algo importante, son pasos hacia delante. No digo que no se pueda, pero por ahora está difícil", reconoció Brunetta.



Parma está obligado a comprar el pase de Brunetta en caso que cumpla con el 70% de los partidos. Hasta el momento, lleva disputados seis de los 22 correspondientes a la temporada.



El plantel de la "Academia" se entrenó hoy en la cancha auxiliar, en la que realizó circuitos de pases con desbordes, centros y definición. Para finalizar, hicieron fútbol en espacios reducidos.



En cuanto a los jugadores que se recuperan de lesiones, el volante Lorenzo Melgarejo se reintegró al trabajo en campo, mientras que Marcelo Díaz y Benjamín Garré se entrenaron de manera diferenciada.



Racing jugará mañana en el Cilindro de Avellaneda un amistoso ante Vélez Sarsfield.

Con información de Télam