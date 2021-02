¿Por qué se llama Super Bowl a la final de la NFL?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todo lo que necesitas saber sobre el Super Bowl : ¿Cuándo es? ¿Cómo ver en vivo el Super Bowl 2021?¿Quién cantará ?

El primer título deportivo del año en los Estados Unidos se define en el Super Bowl, partido que enfrenta a los campeones de la National Football Conference y la American Football Conference.

En los años 60, existían dos ligas de fútbol americano profesional: la NFL (National Football League) y la AFL (American Football League). Fue hasta el año 1967 en donde ambas ligas llegarían a un acuerdo para disputar una final entre los campeones de ambos torneos, denominado oficialmente como "First AFL-NFL World Championship Game".

En el año 1970, las dos ligas se fusionaron de manera definitiva y se creó lo que hoy en día se conoce como la NFL (National Football League). En esa temporada se creó también el nombre del "Super Bowl".

El nombre fue acuñado por Lamar Hunt, dueño en ese entonces de los Chiefs de Kansas City. Su idea surgió de un juego que practicaba su hijo llamado "Super Ball" y cambió la última palabra por el término "Bowl" (tazón), utilizada para denominar los campeonatos de fútbol americano universitario.

¿Cuándo es el Super Bowl LV?

El Super Bowl LV enfrentará a los Chiefs de Kansas City y a los Buccaneers de Tampa Bay en el Estadio Raymond de Tampa Bay, cita que tendrá lugar el 7 de febrero de 2021 a partir de las 17:30 horas de México.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

El halftime show del Super Bowl LV se llevará a cabo alrededor de las 19:00 horas de México.

¿Quién cantará en el Super Bowl 2021?

El encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV será el cantante canadiense The Weeknd. Los artistas que entonarán el himno nacional estadounidense serán Eric Church y Jazmine Sullivan. De igual manera, contará con la participación de la cantante H.E.R. que interpretará la canción "America the Beautiful". Además, antes del evento, la artista Miley Cyrus hará su participación en el primer "Tik Tok Tailgate" en homenaje al personal de salud de primera línea contra el Covid-19.

¿Cómo ver en vivo el Super Bowl 2021?

El Super Bowl LV será transmitido en México por hasta cinco canales de televisión abierta y de paga: Televisa Deportes, TV Azteca, Fox Sports, ESPN e ESPN 3 (con narración en inglés).