Los transportistas escolares y un horizonte poco optimista

Viernes 05.02.2021 - Última actualización - 18:54

18:51

Para los trabajadores del sector, el retorno presencial-virtual de los niños a las aulas no es una alternativa redituable. Debería llegar una ayuda económica nacional prevista para este año, y aún se aguardan $ 600 millones de aportes aprobados en el Senado de la Nación en agosto de 2020.

Días atrás, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, aseguró que el próximo 15 de marzo arrancan las clases en todo el territorio santafesino. Si bien todavía no hay un protocolo definido en cuanto a la modalidad de las clases, hay chances de que el ciclo lectivo arranque con una semana presencial, la siguiente virtual y así sucesivamente.

De confirmarse esta metodología, hay un grupo de trabajadores que más allá de entender la situación de "cuidarnos entre todos" no estarían conformes. Ellos son los transportistas escolares, un sector de la sociedad muy golpeado desde el 20 de marzo del año pasado, cuando se declaró al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo).

Jorge Blesa es uno de los referentes de los transportistas escolares en la ciudad y dialogó con El Litoral respecto a la situación actual y lo que viene. "Nuestra situación se va a profundizar a partir de mediados de marzo. Porque aparentemente van a comenzar las clases, pero con la modalidad que se piensa hacerlo a nosotros como transportistas escolares nos perjudica. Al ser una semana presencial y otra virtual, nosotros no vamos a poder trabajar con chicos. Si no van a ir de manera normal a la escuela, es muy difícil que podamos funcionar", dijo en diálogo con El Litoral.

De todas maneras -añadió-, "queremos trabajar y saldremos a hacerlo. Veremos de qué se trata esta nueva modalidad: será con dos, tres o cuatro chicos, pero tenemos que salir. Y después ver cómo y hasta cuándo nos 'aguantamos el chirlo'. Además, otra situación es ver si los padres nos van a poder pagar".

"La realidad es que nosotros estamos mal y vamos a seguir así. Continuamos endeudándonos, porque nadie pudo pagar al día de hoy el crédito que se nos dio a tasa cero, la patente, los vencimientos de los impuestos de una casa... Es una situación muy fea la que estamos pasando", aseguró Blesa.

Si las clases comenzaran en forma "normal", los transportistas habían acordado cobrar entre 5.000 y 6.000 pesos por chico, como base. Pero ahora, si efectivamente tienen que llevar a los chicos menos días, "tendremos que hablar con los padres y llegar a un arreglo. Y seguramente, muchos de ellos van a optar por otros medios de movilidad si sólo tienen que mandar 15 días los chicos a clases. Eso nos va a seguir perjudicando", aseveró el referente. Otro dato no menor y a tener en cuenta es que las camionetas podrán transportar hasta el 70% de su capacidad.

Endeudados

Blesa comentó también que harán los pedidos correspondientes al municipio local y la provincia, para que consideren no cobrarles lo que deben de tasa y patentes, respectivamente. "Hay provincias en donde a los transportistas escolares le dieron la posibilidad de que durante el primer semestre de 2021 no paguen la patente".

"Eso debería imitarse -insistió-. Y aún más: tampoco deberíamos pagar la patente de 2020, puesto que estamos súper endeudados. También tenemos que cumplir con un seguro y con la revisión vehicular. Pero tendrían que darnos la posibilidad de tener las habilitaciones en forma algo más 'light', porque si tenemos que estar como corresponde, no vamos a poder trabajar".

El referente de los transportistas no dudó al decir que "si hablamos de burbujas sanitarias, el transporte escolar es la única que brinda las mayores garantías de seguridad sanitaria para el traslado de alumnos y alumnas, ya que sólo viajan con sus pares, sin aglomeraciones ni riesgo de contacto con desconocidos. El transporte y su personal es el único preparado y capacitado para brindarle seguridad a los chicos, y la tranquilidad que las familia necesitan para el regreso seguro a clases".

La ayuda que nunca llegó

El 17 de agosto de 2020 se aprobó en el Senado de la Nación la Ley N° 27591, la cual en su artículo 73 dice: "Incorpórese al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país prorrogado por el artículo anterior la suma de $ 600.000.000, los cuales serán destinados de manera específica al Transporte Escolar".

"Ese pago -expresó Blesa- nunca se efectivizó. Esa suma es para repartir entre los 7.400 transportistas escolares de todo el país. Nos mintieron, no sabemos dónde fue a parar ese dinero. Estuvimos en Buenos Aires golpeando las puertas del Congreso y no nos supieron dar respuesta. En teoría este año también nos tienen que dar una partida, se tiene que implementar, pero por ahora no tenemos noticias".

"Acá en Santa Fe, el gobierno provincial nos está ayudando. Le pedimos por favor que no nos suelte la mano y que nos siga ayudando porque sino, vamos a desaparecer. Hay colegas que ya se dedican a otros rubros, se tuvieron que reinventar", cerró el transportista.