Autonomía municipal y equidad tributaria

La consulta P&G advierte las asimetrías actuales de los ingresos de los municipios santafesinos. El impacto de la coparticipación provincial en las finanzas de las ciudades y aclara que "sólo las transferencias automáticas y no condicionadas son compatibles con la autonomía". Puerto San Martín es la administración con mayor ingreso propio per cápita. En la otra punta, Villa Ocampo.

Vista aérea de la zona costera de Puerto San Martín, el municipio con mayores ingresos propios per cápita derivada del movimiento portuario. Crédito: Mirador Provincial

Por Mario Cáffaro SEGUIR El gobierno provincial abrió el diálogo con intendentes para poner en práctica la autonomía municipal siguiendo los conceptos establecidos en el artículo 123 de la reformada Constitución Nacional y ante la advertencia formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un reciente fallo sobre la paritaria municipal. Mientras se conforman comisiones de trabajo tendientes a buscar un texto de ley para enviar a Legislatura, la consulta P&G planteó la necesidad de que la figura de la autonomía municipal debe coexistir con la equidad entre comprovincianos, advirtiendo sobre posibles desvíos que instale santafesinos de primera y de segunda. La consultora que tiene como principales responsables a Gonzalo Saglione y Pablo Olivares -ministro de Economía y secretario de Finanzas durante la gestión de Miguel Lifschitz- avanza en consideraciones sobre la temática con análisis sobre cifras duras de lo que reciben de coparticipación y lo que generan de recursos propios los gobiernos municipales. Ambos postulan la necesidad de abordar la cuestión "debatirlo en los ámbitos respectivos e ir hacia una autonomía municipal plena". Aclaran que la autonomía no tiene un valor en sí mismo, "sino que su valor deviene instrumental en el sentido de su aporte a una mejor calidad de ciudadanía y condiciones de vida de las personas. Hacia esa calidad de ciudadanía y condiciones de vida también concurren otros factores y condiciones. Una de ellas es la equidad en el goce de los derechos de las personas (comprovincianos santafesinos) con independencia del territorio donde habiten. Todo diseño institucional de autonomía municipal debe procurar no significar desmedro de tal equidad entre co-provincianos sino, por el contrario, sostener los niveles de equidad o, incluso, mejorarlos". Sostienen que "el desafío pasa por evitar que los principios de autonomía municipal y equidad entre co-provincianos no entren en tensión o conflicto sino que puedan coexistir o incluso desarrollar una relación sinérgica. De lo contrario podríamos entrar en modelos anómalos de autonomía municipal dado que implicarían desigualdades entre santafesinos y generarían distintos estatus de ciudadanía entre habitantes de la misma provincia (santafesinos de primera y santafesinos de segunda)". Los economistas plantean que hoy con base en la evolución de los recursos municipales son "evidentes las asimetrías existentes hacia el interior del conjunto de municipios santafesinos". Informa luego que durante los últimos 12 años los 5 municipios que registraron mayor nivel de recursos propios (per cápita) percibieron importes entre 8 y 11 veces superiores a los que registraron los 5 municipios peor posicionados. En esa serie de 12 años, tres gobiernos locales se encuentran en el podio a lo largo de ese lapso: Puerto General San Martin, San Lorenzo y Roldán. Mientras que en el cuarto y quinto puesto durante dicho período se han ido alternando Sunchales, Arroyo Seco, Funes, Rafaela y Rosario. En el otro extremo, dentro del grupo de municipios con menores recursos propios per cápita, hay localidades que se repiten casi sin cambios a lo largo de 12 años: Villa Ocampo, Las Toscas, Vera, San Javier, Frontera y Tostado. "Cuando se analizan los casos extremos el nivel de desigualdad crece significativamente. En el año 2019, la recaudación media de los municipios santafesinos fue de $ 7.137 por habitante. Mientas la Municipalidad de Puerto General San Martin recaudó $ 50.511 por habitante, Villa Ocampo percibió apenas $ 1.564 per cápita". Es decir que Puerto San Martín recauda en solo un año lo que un municipio promedio recauda en 7 años y lo que el municipio con menor nivel de recursos per cápita tarda 32 años en recaudar. El trabajo afirma que "la desigualdad de recursos propios no radica principalmente en la eficacia de la gestión" y plantea que esa docena de años los municipios que obtienen recursos propios sobre la actividad portuaria tuvieron un aumento en tales recursos que resultan 1,8 veces el aumento promedio de los municipios santafesinos. Saglione y Olivares analizan también el peso que los recursos provenientes de otros niveles de gobierno tienen sobre el total de recursos de cada municipio y consideran que es otro elemento a tener en cuenta a la hora de debatir autonomía. Muestran que la coparticipación provincial significa entre un 51% y el 62% del total de recursos recibidos por parte de los gobiernos locales. En algunos casos, esos ingresos son el 80% de los ingresos municipales y en otros apenas el 25%. Instan luego a mirar la calidad de las transferencias que realiza el gobierno provincial y distinguen entre entre transferencias automáticas y transferencias discrecionales por un lado, y por otro entre transferencias condicionadas y no condicionadas. "Se puede deducir con claridad que hay transferencias que resultan compatibles con la autonomía municipal mientras otras transferencias la menoscaban debido a que la condicionan en alguna de las variables relevantes: municipio destinatario, monto, momento y destino a aplicar a los recursos transferidos", señalan. El trabajo advierte que "toda definición de autonomía posee inevitablemente una mayor presión sobre el gasto público municipal. Ya sea por mayores funciones excluyentes de los municipios o por una mayor "presencia" en las funciones concurrentes con otros niveles de gobierno. Tal presión sobre el gasto con el nivel preexistente de recursos implicará desbalances fiscales municipales cuya atención deberá prever cualquier diseño de autonomía municipal que se precie de un mínimo de seriedad. En la definición de la modalidad para atender tales balances donde se juega la posibilidad de lograr autonomía municipal y equidad entre santafesinos en forma concurrente", concluyen. Comunas En la semana, los ministros de Gobierno, Roberto Sukerman, y de Gestión Pública, Marcos Corach, mantuvieron un primer encuentro virtual con presidentes comunales de toda la provincia para avanzar en los alcances que tendrá el mensaje del Poder Ejecutivo para que los mandatos comunales sean de cuatro años y no de dos como marca la Constitución santafesina. Extraordinarias El lunes, el Poder Ejecutivo dará a conocer la ampliación del temario a incluir en el presente período de sesiones Extraordinarias de la Legislatura donde aún se encuentran pendientes de tratamiento los tres proyectos vinculados a seguridad; dos sobre el programa de conectividad y la transformación de la figura jurídica para administrar el corredor de la autopista Santa Fe - Rosario. En principio son cinco los temas que incorporará Perotti para la discusión de las cámaras. Se trata del mensaje para que Santa Fe adhiera a la ley 27.424 que es el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable para sumarla a la red pública; el régimen de declaraciones juradas para funcionarios de los tres poderes, iniciativa del propio Poder Ejecutivo más allá de los proyectos ya ingresados en Diputados. También habilitará la prórroga por dos años de la expropiación temporal de instalaciones a favor de la Cooperativa Naranpol y la adhesión de Santa Fe al programa "Incluir Salud" firmado con nación. Por último, el mensaje que contempla un régimen sancionatorio con multas de montos significativos a incluir en el Código de Convivencia por incumplimientos a las medidas restrictivas generadas por la pandemia de Covid 19. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

