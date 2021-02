https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.02.2021 - Última actualización - 3:12

3:10

Crimen de Diego Riquelme

Imputaron a un hombre por un homicidio en barrio El Sabalito

También le dictaron la prisión preventiva. Le atribuyeron la autoría del delito, y una testigo lo señaló en una rueda de reconocimiento de personas. Durante la audiencia, el hombre declaró: "No tengo nada que ver, no sé por qué me meten a mí".

La fiscal Cristina Ferraro representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia. Crédito: Archivo



La fiscal Cristina Ferraro representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia. Crédito: Archivo

Crimen de Diego Riquelme Imputaron a un hombre por un homicidio en barrio El Sabalito También le dictaron la prisión preventiva. Le atribuyeron la autoría del delito, y una testigo lo señaló en una rueda de reconocimiento de personas. Durante la audiencia, el hombre declaró: "No tengo nada que ver, no sé por qué me meten a mí". También le dictaron la prisión preventiva. Le atribuyeron la autoría del delito, y una testigo lo señaló en una rueda de reconocimiento de personas. Durante la audiencia, el hombre declaró: "No tengo nada que ver, no sé por qué me meten a mí".

El juez de la IPP Leandro Lazzarini ordenó este viernes la prisión preventiva de un hombre acusado de ser quien conducía el auto que embistió a Diego Fabián Riquelme el 10 de mayo del año pasado en el barrio El Sabalito. Tras la colisión, el hermano del imputado habría descendido del vehículo y disparado dos veces contra la víctima. Uno de los proyectiles terminó con su vida. La causa está en manos de la fiscal de Homicidios Cristina Ferraro, quien atribuyó a Diosnel David Casco (28) la coautoría del "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego" de Riquelme. El hombre, representado por el defensor público Lisandro Aguirre, decidió declarar en audiencia: "No tengo nada que ver, no sé por qué me meten a mí". Momentos antes, una testigo ocular lo reconoció durante la realización de una rueda de personas. El hecho La teoría que maneja la fiscalía es que ese 10 de mayo, alrededor de las 19, Riquelme circulaba en moto junto a su sobrina por calle Chaco cuando, a la altura del 5500, fueron embestidos por un auto. Acto seguido, Matías Casco -hermano del recientemente imputado- descendió del vehículo y efectuó dos disparos contra la víctima, para luego volver al rodado y huir del lugar. Diego Riquelme ingresó al Hospital Iturraspe ya sin vida. La bala que lo hirió de muerte en el pecho provocó la pérdida de gran cantidad de sangre. La fiscalía, y sus familiares, creen que el ataque estuvo motivado por un conflicto entre víctima y victimario que venía de larga data. El agresor habría usurpado una vivienda próxima a la de la madre de Riquelme, y desde entonces se habían desencadenado múltiples incidentes entre los vecinos. Reparto de funciones Para Ferraro, a Casco le "cabe la calificación de coautor dado que hubo un reparto de funciones, un dominio funcional del hecho. El imputado, en este caso, ha desplegado distintos roles que son fundamentales en el despliegue de esta mecánica: en primer lugar conducía el auto y es quien los embiste para que su hermano pueda bajar y efectuar los disparos en contra de Riquelme": Además, realizó la solicitud de la cautelar de máxima en vista del riesgo de entorpecimiento probatorio, teniendo en cuenta que la investigación cuenta con dos testigos oculares, una de las cuales aún no ha realizado el reconocimiento en una rueda de personas. Si bien el defensor planteó que "no hay ningún elemento contundente" para asegurar que Casco es el probable coautor del crimen, el juez Lazzarini no lo vio así. No sólo dio por acreditada la calificación legal seleccionada, sino que también resolvió en base a la existencia de riesgos procesales, ordenando la prisión preventiva de Dioniso Casco. Ejecutado Matías Casco, quien es señalado como el autor material del homicidio de Riquelme, falleció el diciembre pasado. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo apareció en la orilla del río Coronda, maniatado y con un disparo en la cabeza. Hasta el momento, no se cree que exista relación entre el desafortunado final de Casco y la muerte de Riquelme. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa