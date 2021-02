La ONU presiona a Paraguay por el crimen de las niñas argentinas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El organismo internacional expresó su preocupación por la desaparición de una menor de 14 años, quien habría sido testigo de la muerte el años pasado de dos pequeñas en una operación militar contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo.

El organismo internacional expresó su preocupación por la desaparición de una menor de 14 años, quien habría sido testigo de la muerte el años pasado de dos pequeñas en una operación militar contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo.

La máxima funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación en Paraguay, después de producirse la desaparición de una menor de 14 años, quien habría sido testigo de la muerte de dos niñas argentinas en una operación militar contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En un comunicado, una vocera de la oficina de Bachelet señaló que Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, habría presenciado la muerte de las dos niñas argentinas de 11 años, sus primas Lilian y María Carmen Villalba, en un operativo en el norte de Paraguay en septiembre de 2020.

"Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos", dijo el presidente Mario Abdo Benítez horas después del operativo, pero luego medios y autoridades confirmaron que las dos muertas eran las chicas argentinas.

Lilian y María eran primas y vivían con la abuela en Misiones. El año pasado cruzaron a Paraguay para reunirse con sus padres por primera vez, pero no pudieron regresar al país por el cierre de fronteras a causa de la pandemia. Los familiares admiten que los padres son integrantes del grupo guerrillero, pero niegan que las niñas lo hayan sido.

Falta de pruebas

La ONU ya exigió el año pasado una investigación "urgente e imparcial" de los hechos, y al pedido se sumó también la organización Human Rights Watch. En la nota de este viernes, desde la oficina de Bachelet se instó a las autoridades a investigar lo sucedido en la zona de Yby Yaú.

Villalba, ciudadana paraguaya, lleva desaparecida desde principios de diciembre, según las autoridades del país. Tal y como recoge el texto, la menor resultó herida durante la operación en la que mataron a las otras dos niñas, y su tía fue detenida.

La ONU denunció así "la falta de pruebas" y la decisión de "enterrar de forma inmediata los cuerpos de las menores muertas y la destrucción de la ropa que llevaban" cuando tuvo lugar el hecho. Asimismo, denunció que las autoridades han impuesto cargos de "asociación con el terrorismo" contra las madres de las niñas, que viven en Argentina.

En este sentido, la ONU pidió a las autoridades del país "buscar de forma inmediata a la niña desaparecida" y exigió al gobierno que "determine por qué no se realizó un examen forense completo". "La investigación debe examinar además por qué se han destruido pruebas importantes", aseveró la expresidenta chilena.

Bachelet recalcó la importancia de revisar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y su forma de actuar, si bien reconoció que la guerrilla supone una "grave preocupación en materia de seguridad" debido a la comisión de graves delitos.

Las hijas de Denis exigen respuestas

En forma paralela a la preocupación de Michelle Bachelet, se hizo oír el reclamo de las hijas del ex vicepresidente Óscar Denis, que brindaron una conferencia de prensa para exigirle "acciones concretas" al gobierno de Paraguay. Asimismo, le pidieron alguna prueba de vida de su padre a la guerrilla del EPP, al cumplirse 150 días desde que lo llevaron secuestrado de una estancia en la ciudad de Concepción.

"Ya se debe dar el resultado que esperamos y pedimos buena voluntad y acciones concretas. El país está secuestrado por la corrupción y la indiferencia", advirtió Beatriz Denis. En nombre de la familia Denis, la mujer lamentó que las prioridades de la gestión de Mario Abdo Benítez no se vean reflejadas en el Presupuesto General de la Nación, y que las autoridades, "en lugar de velar por la ciudadanía, dedican más tiempo a sus intereses partidarios".

"Hoy lloramos 150 días sin papá. Seguimos luchando, golpeando puertas. Rogamos buena voluntad porque seguimos esperando un resultado", agregó Denis, que pidió al EPP la liberación de su padre, porque la familia "cumplió con las exigencias" que, en un principio, fueron requeridas por la organización.

La hija del ex vicepresidente envió un mensaje a su padre: "Papá, nosotros no vamos a dejar de esperarte, no vamos a dejar de buscarte ni de pedir y exigir, hasta que el Gobierno actúe con decisión y asegure tu libertad", remarcó. El EPP también tiene secuestrado desde julio del 2014 al suboficial Edelio Morínigo y el Ejército Mariscal López, aparentemente una escisión del primer grupo, tiene retenido al ganadero Félix Urbieta desde octubre de 2016.