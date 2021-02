https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vencieron a España y Alemania, respectivamente Italia y Rusia son finalistas de la Copa ATP en Melbourne

Italia y Rusia se consagraron finalistas de la Copa ATP, el torneo por equipos que se desarrolla en Melbourne y es el aperitivo del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que comenzará este domingo, tras imponerse en semifinales sobre España y Alemania, respectivamente.

El equipo italiano superó por 3-0 a España, finalista en 2020 y que no pudo contar con su figura principal, Rafael Nadal, por un fuerte dolor en la espalda que no le permitió jugar ningún partido, merced a los triunfos de Fabio Fognini sobre Pablo Carreño Busta por 6-2, 1-6 y 6-4, y de Matteo Berrettini ante Roberto Bautista Agut por 6-3 y 7-5, mientras que en dobles Simone Bolelli y Andrea Vavassori ganaron por no presentación de sus rivales.

Rusia, por su parte, superó a Alemania por 2-1 con las victorias de Andrey Rublev ante Jan-Lennard Struff por 3-6, 6-1 y 6-2, y de Daniil Medvedev frente a Alexander Zverev por 3-6, 6-3 y 7-5, y la derrota en dobles de Struff y Kevin Krawietz ante Yevgueny Donskoy y Aslan Karatsev por 6-3 y 7-6 (7-2).

El certamen tendrá este año nuevo campeón, ya que Serbia, con el número uno del mundo Novak Djokovic en el equipo, quedó eliminada en la fase de grupos.

La final comenzará a jugarse a partir de las 20 (hora de la Argentina) con el partido entre Rublev y Fognini, y a continuación se medirán Medvedev y Berrettini. en un cruce entre dos tenistas que se presume llegarán lejos en el Abierto de Australia.

