Los "titulares" del Tate no pudieron con el Patrón

Unión cayó derrotado en el primero de los amistosos jugado este sábado en el 15 de Abril. Fue 1 a 0 ante Patronato, con gol marcado por Canteros. En el segundo, el Tate venció por 1 a 0 con un gol marcado por Nicolás Andereggen, que es un jugador al que Unión intenta colocar en algún equipo para que tenga la continuidad que no ha tenido en los últimos tiempos. En ese partido inicial, donde se alistaron la mayoría de los habitualmente denominados titulares, Unión formó con Moyano; Vera, Blasi, Galván, Portillo; Cañete, Nardoni, Borgnino; Luna Diale, Márquez y Gastón González. No estuvo presente en este equipo el delantero Franco Troyansky, que tiene muchas chances de emigrar de acuerdo a lo que el propio presidente, Luis Spahn, señaló en conferencia de prensa pero que no lo hizo porque se entrenó junto a otros jugadores que arrastran molestias físicas. Por su parte, Patronato, en ese partido inicial, lo hizo con Ibañez; Marín, Gissi, Benítez y Canto; Gudiño, Lemos, Canteros y Dettler; Comas y Delgadillo. Gastón González estuvo entre los titulares en la formación de Azconzábal.Foto: Gentileza Prensa Club Unión En el segundo de los partidos, Unión formó con Arce; Gerometta, Franco Calderón, Nani, Leyes; Comas, Acevedo, Bucca, Zenón; Carabajal y Daniel Juárez. Luego ingresó Andereggen, quien marcó el gol que le dio la victoria al equipo de Azconzábal en este segundo partido de los que se jugaron en la cálida mañana sabatina de Santa Fe. En ese cotejo que cerró la jornada en el 15 de Abril, Patronato lo hizo con Costa; Geminiani, Guasone, Negro, Urribarri, Cáceres, Nievas, Torres, Barinaga; Rivero y Barreto. Como se pudo apreciar, uno de los grandes ausentes fue Claudio Corvalán, quien seguramente llegará en condiciones para el partido del debut ante los tucumanos, ahora dirigidos por Omar De Felippe. La dupla Franco Calderón-Nani, que fue la que jugó en los últimos partidos, se alistó en el equipo de los suplentes y Azconzábal probó a alguien que no fue titular en el final de la Copa Maradona: Jonathan Galván. Daría la impresión de que esa zona, la de la zaga central, está todavía con un "final abierto" en relación a quiénes serían los encargados de formar dupla si es que el técnico resuelve, como lo hizo en la gran mayoría de los partidos, jugar con cuatro en el fondo. Seguramente en el transcurso de la semana se intensificará el trabajo de Mauro Pittón para saber si llega en condiciones de ser tenido en cuenta para el encuentro con los tucumanos, en tanto que Acevedo hizo fútbol este sábado, jugando para el segundo de los equipos que dispuso Azconzábal. Tenés que leer Vuelve Mauro Pittón, pero no a cuenta de lo que aún debe San Lorenzo Peñailillo y Troyansky El chileno Nicolás Peñailillo sigue siendo una obsesión de Azconzábal. El defensor-volante zurdo se quedó a cumplir su contrato en Antofagasta y ahora parece que la chance está más cerca de que se venga a la Argentina para jugar en Unión. "Todavía no está tan cerca", le confiaron fuentes rojiblancas a El Litoral, pero lo cierto es que se trata de un futbolista al que el técnico quiere sumar, que no se pudo dar el año pasado y que se intentará ahora para reforzar el plantel. Por otro lado, el delantero Franco Troyansky no participó del amistoso ante Patronato porque hizo trabajos diferenciados junto a otros jugadores que no están en la mejor forma física. Se sigue avanzando sobre lo más firme respecto de su salida, que es la chance de que se vaya a jugar a Talleres de Córdoba, que lo pretende desde hace un largo tiempo. Unión tiene el 100 por ciento de la ficha del jugador, luego del desembolso que se hizo a Olimpo, de unos 26 millones de pesos, para comprar el 50 por ciento que le quedaba a la entidad aurinegra. Por lo que se pudo saber a través de informaciones que provienen de Córdoba, Talleres estaría dispuesto a acercarse a la pretensión de Unión para adquirir el 50 por ciento del pase del delantero. En ese aspecto, Spahn había señalado la semana pasada en declaraciones que formuló en capital federal, que el club había tasado en 1,5 millones de dólares la mitad del pase. Se dice que Talleres no pagaría esa suma pero se acercaría al monto. Además, Spahn dio a entender en la conferencia de prensa del jueves que la idea es facilitar la salida de Troyansky, ya que Unión ha rechazado sistemáticamente varios ofrecimientos que hubo por el jugador en los últimos tiempos. En el caso de que se concrete la operación, Unión tiene decidido buscar un delantero para incorporar al plantel profesional que, por ahora, tiene la vuelta de Acevedo y Arce, más la llegada de Mauro Pittón y posiblemente de Peñailillo.