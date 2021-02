https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes Aseguran que el acuerdo de precios de la carne llegará a "muy poca gente"

El titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti, criticó este sábado el acuerdo de precios de cortes con descuentos impulsado por el Gobierno y advirtió que la cantidad contemplada en el programa oficial representa "el 3 por ciento de lo que consumen los argentinos", por lo que llegará a "muy poca gente".



"No creo en estos acuerdos", remarcó el dirigente sectorial y argumentó: "Nuestra entidad no participa porque los acuerdos de precios trabajan sobre el efecto y no sobre las causas de los precios".



Además, el empresario cuestionó que "6 mil toneladas es el 3 por ciento de lo que consumen los argentinos".



"Es un acuerdo que le va a llegar a muy poca gente", insistió Schiariti, quien estimó que los cortes se podrán encontrar sólo "en las primeras dos horas" de los días con promociones.



En declaraciones al canal TN, el líder de la CICCRA analizó que se trata de un "gesto para Capital y Gran Buenos Aires, donde están las cadenas de supermercados".



De ese modo, alertó que tendrá poco alcance en el interior del país y apuntó: "El resto ni siquiera va a ver el cartel".



El acuerdo de precios comenzó a regir el miércoles en los supermercados en un total de diez cortes de carne.



La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anticipó que el Gobierno buscará extender el acuerdo, que en principio durará hasta el 31 de marzo, y adelantó que "probablemente" cambiarán los cortes incluidos tras esa fecha.



En tanto, la funcionaria nacional aseguró que su gestión realiza el seguimiento desde la primera jornada "a lo largo y ancho del país".



Actualmente, en los supermercados la oferta se encuentra durante los primeros tres miércoles de cada mes y fines de semana.



La tira de asado cuesta $ 399 el kilo, el vacío $ 499, el matambre $ 549, la tapa de asado $ 429, la cuadrada/bola de lomo $ 489, la carnaza $ 359, la falda $ 229 y el roast beef $ 399. Esos cortes se suman a los dos incluidos en Precios Cuidados, que son carne picada a $ 265 y espinazo a $ 110, por lo que en total son diez.