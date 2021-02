https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tal como anticipó El Litoral, el defensor que viene de Gimnasia y el enganche uruguayo que jugó en Nacional serán incorporaciones en Colón, que ya lo tiene a Alexis Castro en el plantel. Sorpresivamente, el Pulga Rodríguez arregló su situación y seguirá hasta mediados de año.

Rodrigo Amaral, un enganche que asomó como gran promesa del fútbol uruguayo pero que no pudo explotar como se pensaba que iba a ocurrir. Tiene ahora su segunda chance en el fútbol argentino, porque ya estuvo en Racing pero sólo jugó en reserva. Crédito: Archivo

El sprint final del mercado sería para sumar a otro delantero y ¿cerrar las persianas? Goltz y Amaral se suman a Castro: por ahora, las tres caras nuevas

Fue un día movido y plagado de concreciones. Por un lado, la reunión de los dirigentes con el representante del Pulga Rodríguez. Y a pesar del pedido, casi formulado a manera de ruego, por parte del tucumano de provocar su salida de la institución a seis meses de la terminación de su contrato, se llegó a un entendimiento y el Pulga seguirá en Colón hasta la terminación del vínculo. Será un problema menos para Domínguez, que ya estaba mirando -de reojo y con preocupación- el poco potencial que le estaba quedando en su sector ofensivo.

También se definió la llegada de Paolo Goltz, el defensor que acordó su salida de Gimnasia y Esgrima La Plata (se dice que hubo que desembolsar alrededor de 200.000 dólares) y que se sumará este lunes al plantel de Domínguez.

Goltz es entrerriano, inició su carrera en Huracán y luego pasó por Lanús, América de Gimnasia, Boca y viene de militar en Gimnasia y Esgrima La Plata. Tiene 35 años, nació en Hasenkamp (famosa por los carnavales) y consiguió siete títulos en su carrera. Fue campeón del torneo mexicano con América y tres veces en la Argentina con Boca. Además, ganó dos títulos de la Concacaf con América y la Sudamericana de 2013 con Lanús, en aquél equipo que dirigía el mellizo Barros Schelotto y en el que formaba dupla central con Izquierdoz.

Así, Colón se asegura a un central con experiencia que en parte viene a suplantar también la salida de Emanuel Olivera, que emigró al fútbol colombiano después de acordar su rescisión de contrato con Colón. En este mercado se mencionaron otros nombres, entre ellos el de Germán Conti -que podría continuar su carrera en Brasil luego de haber sido papá de una niña-, con el que hubo contactos pero no se llegó a un entendimiento.

Ya desde hace tiempo -podría decirse tranquilamente desde la misma salida de Conti, hace casi tres años-, en Colón han desfilado los marcadores centrales que llegaron, algunos con buenos pergaminos pero sin un rendimiento adecuado. Ese espacio que dejó el Flaco, que disputó su último partido en Avellaneda contra Racing, la noche que Colón clasificó para la Sudamericana del 2019, jamás se pudo llenar correctamente y habrá que ver lo que ocurre ahora con Paolo Goltz, quien quería solucionar su salida de Gimnasia (le quedaban casi dos años más de contrato) para estar cerca de su familia.

Esta negociación de Goltz era algo que estaba al caer, sólo restaba que por fin se pueda solucionar su salida de Gimnasia en una gestión que se dio casi en paralelo con la de "Fatura" Broun, otro jugador que dejará la entidad de La Plata, en este caso para sumarse a Rosario Central.

Paolo Goltz, entrerriano, experimentado defensor que fue varias veces campeón con Boca, viene de Gimnasia y a los 35 años llega para reforzar el sector defensivo en Colón.Foto: Archivo

La otra gestión que llegó a su fin fue la de Rodrigo Amaral. El mediocampista uruguayo, de 23 años, se unirá al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, entrenador que ya lo había pedido expresamente para Nacional en el año 2019. En el equipo tricolor disputó 50 partidos y anotó 7 goles en dos etapas. En el medio, un paso poco fructífero por Racing de Avellaneda, donde no jugó. Amaral, futbolista del proceso de selecciones nacionales, disputó 55 partidos en la nacional uruguaya Sub-20, anotando 19 tantos.

El sobrepeso siempre fue un problema para este jugador que, cuando asomó en la primera de Nacional, se lo marcaba como el futbolista con mayor futuro del fútbol uruguayo, algo que, en definitiva, nunca pudo concretar. Incluso, cuando pasó a Racing ni siquiera pudo jugar en Primera y sólo se desempeñó en reserva. A su regreso, el año pasado y antes de quedar con el pase en su poder, no disputó los partidos que jugó Nacional por Libertadores (al menos los últimos) ni tampoco los últimos partidos del torneo local. En mayo de 2019, cuando atravesaba por uno de sus mejores momentos, se rompió los ligamentos cruzados en un partido contra Rampla Juniors. Su debut en Primera se produjo en 2015, cuando el técnico de Nacional era Gustavo Munúa.

En 2017, Racing pagó 1.200.000 dólares por el 20 % de Rodrigo Amaral, el enganche uruguayo de Nacional de Montevideo. El futbolista jugó en la Reserva pero nunca llegó a debutar en Primera. Tuvo problemas de sobrepeso y fue descartado por el DT Diego Cocca. Más adelante, tampoco Coudet le dio continuidad y dejó la Academia porque el club necesitó desprenderse de un extranjero por problemas de cupo (llegó Rodríguez Bebanz).

Con tan sólo 23 años (cumplirá 24 el mes que viene) y habiendo ganado ya cuatro torneos uruguayos con Nacional y uno sudamericano con la sub 20 de Uruguay en 2017, tiene Amaral la posibilidad de volver a la Argentina y de intentar lo que no pudo hace cuatro años, cuando era más joven, inexperimentado y no supo aprovechar aquella oportunidad de vestir la celeste y blanca de Racing.

En medio de estas tres concreciones (la continuidad del Pulga y la llegada de Paolo Goltz y de Amaral), también se confirmó lo que El Litoral adelantó en la víspera, que es la salida de Tomás Chancalay, quien jugará en Racing durante todo el 2021 en un pase que se hizo a préstamo por este año y con una opción de compra de unos 5 millones de dólares según se dijo en Buenos Aires.

Restaría ahora el arreglo con un delantero que, por lo que se dice, estaría ya apalabrado y encaminado para terminar de definir el plantel que afrontará el próximo torneo, que para Colón tendrá inicio el viernes a las 21.30 en Santiago del Estero, ante Central Córdoba.

¿En el Terrera o en el Madre de Ciudades?

El presidente de Central Córdoba, José Félix Alfano, confirmó que todos los partidos de local del Ferroviario se disputarán en el Estadio Único Madre de Ciudades cuando se encuentre habilitado. "Vamos a jugar de local todos los partidos en el Estadio Único cuando éste sea habilitado y sin distinción de rival", expresó el ingeniero.

La inauguración del Único sería el miércoles 24 de febrero con el partido de la Supercopa Argentina entre River y Racing, sin hora definida aún.

De ser de esta manera, Central Córdoba que comenzará la Copa de la Liga debutando de local ante Colón, podría jugar en el nuevo estadio frente a Banfield por la cuarta fecha.

Antes de esta confirmación, se especulaba que el partido se podía llevar a cabo en el estadio Unico, denominado Madre de Ciudades. Allí, Argentina jugará contra Uruguay, por la fecha 4 de las Eliminatorias, el próximo 25 de marzo.