Conti deshoja la margarita: ¿juega en Brasil o en Colón?

El ex defensor sabalero, que fue papá esta semana, analiza la posibilidad de volver a préstamo.

Primero tuvo en claro algo: que a Benfica no volvía. Después, surgieron posibilidades en otros países de Europa. En el medio se habló de algunos clubes del país, como Newell's, Racing, Independiente y posiblemente alguno más. Surgió la chance de Brasil. Se habló de Atlético Mineiro y también de Botafogo, recientemente descendido. El mercado de pases en Brasil está abierto. Y en Argentina también, pero hasta el jueves. En todo este interín, nació Bruna, su primera hija. Dicen que el Flaco -que obviamente está en Santa Fe- apagó el celular y se dedicó a acompañar a Priscila, su pareja, en este momento tan importante y único en sus vidas. ¿Y su futuro deportivo?, momentáneamente pasó a un segundo plano pero se reflotará en los próximos días, cuando deba tomar una decisión para su futuro inmediato.

Viendo su situación y la necesidad de recuperar solidez defensiva, Colón se fijó en él. Dicen que hubo un primer intento y fracasó. Mientras tanto, la "dulce espera" por el nacimiento de la bebé se mezclaba con la otra no tan dulce: la de ver hacia dónde rumbeaba su carrera profesional. Otros intentos en el fútbol argentino fueron fallidos hasta que apareció lo de Brasil. ¿Está descartado?, no. Pero parece que no tiene tanta fuerza como para "arrancarlo" de sus afectos en este momento tan especial y por eso no habría que descartar, en absoluto, la chance del retorno.

Hay que tomarlo así, con pinzas. Por ahora, si se pregunta por la posibilidad de que Germán Conti, el mismo que Colón vendió al Benfica en 2018 por unos 3,5 millones de euros libres de impuesto, pueda volver al club, la respuesta es "ni". Los próximos dos o tres días serán decisivos.