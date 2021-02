Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.02.2021

17:00

Montañas de basura

MARÍA DE CIUDADELA

"Montañas de basura, de tierra, de ramas, restos de poda: así de olvidados estamos. Esto es a 10 cuadras de bulevar Pellegrini (Quintana y Pasaje Lassaga), a 1 cuadra de Facundo Zuviría al 4800. Nadie recoge los desperdicios. A la Municipalidad, a quien corresponda, les pedimos que se acerquen a recoger estos desechos. Los vecinos no podemos estar viviendo en este estado. Gracias por el espacio".

Valioso aporte del Dr. Valderrama

ELSA

"Quiero agradecer al diario todo el material que nos está brindando, sobre todo en este momento, y al Dr. Valderrama por el artículo del lunes 1° de febrero. Primero el susto del título (pensé: ¡Dios mío, no entiendo nada!) y después la satisfacción de haber logrado desentrañar lo que el doctor escribió en ese título, tan difícil a primera vista. A propósito, en el diario, ¿no podría haber, un día fijo, una columna para las personas mayores con ganas de usar nuestras neuronas y poder ejercitarnos, a cargo del Dr. Valderrama? Y algún material de él: un libro, fascículo, todo lo cual le agradeceríamos mucho al doctor y al diario".

El placer de leerlos

MARTA

"Quiero pedirles por favor que jamás dejen de publicar los cuentos y relatos de Marta Coutaz, Bárbara Korol o Martín Duarte. Realmente son un placer. Los lectores queremos seguir disfrutando de sus escritos. Muchas gracias".

Falta luminaria: reclamo 341/21

GRISELDA SOTTINI

"Llamo para reclamar la luminaria de calle Javier de la Rosa al 800. Ya la reclamé y lo volví a hacer 10 veces. El número de reclamo es: 341/21. Las chicas de la Municipalidad me atienden muy bien, pero ellas no pueden hacer nada. Hace más de un mes y medio que estamos sin luminaria. Esto es una boca de lobos. Si hubiera festival o peregrinación no faltaría una luz. Y Gral. Paz, desde Pavón hasta French es una oscuridad tremenda. Hay asaltos a mano armada. Guadalupe está desprovisto de luminarias. Por favor. La gestión anterior, con todas las fallas que habrá tenido, pero llamábamos y enseguida nos arreglaban las luminarias. Repito: este reclamo lo hice 10 veces, más los que hicieron los vecinos y los de Gral. Paz. Es terrorífico. Gracias por el espacio".

Inseguridad y ruidos molestos a la madrugada

VECINOS DE B° EL POZO

"Al señor gobernador, al ministro de Seguridad e intendente Jatón: nos dirigimos a ustedes, ciudadanos de bien, que cumplimos con las normas de convivencia y buenas costumbres y pagamos nuestros impuestos, nos vemos perjudicados por el accionar de la comisaría N° 25 y 911 de barrio El Pozo. Nos cansamos de llamar, nos dicen que van a mandar un móvil, que nunca viene. Una tomada de pelo. En la plaza central del barrio, todas las noches hay reuniones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, a pesar de que no se puede, como así también madres con criaturas, hasta altas horas de la noche, que no dejan dormir, sin importarles si hay adultos mayores, enfermos y gente que se levanta temprano para ir trabajar. También motos con escape libre, como para hacer más ruido. La inseguridad, que sin ir más lejos, hace unas noches hubo un tiroteo detrás de una torre, que no fue reflejado por ningún medio de comunicación. Las balas perdidas terminaron en autos, paredes, vidrios de un negocio y hasta una persona herida. En fin: parece que hay que esperar tener un muerto. Yo pregunto: ¿para qué está la comisaría 25? Por favor, hagan algo. No se puede vivir más así. Los vecinos les agradecemos al diario el espacio".

Educación

DR. MARIO PILO

"Discutir hoy, todavía, si empiezan o no las clases es una vergüenza nacional. El daño que ya se causó a la educación, del que han sido víctimas los niños y los padres, es irreparable. La decisión de empezar las clases, con lógica presencialidad, no es de los gremios docentes. Año tras año repiten la historia y no quieren comenzar los ciclos normales. La presencialidad es necesaria. No hay país en el mundo que haya estado más de un año sin educar. Los padres no van a tolerar un año más sin educación. Los mismos neurólogos insisten en que cada año perdido en edades infanto-juveniles representa un 20 % de déficit neuronal. Es ridículo que siga esta obsesión por crear problemas en lugar de solucionarlos. Se utilizaron los tratados internacionales para justificar lo que la ley argentina no permite ni justifica: abortar; pero no se reconoce que el de la educación es un derecho humano fundamental y fundacional de una sociedad normal y seria".