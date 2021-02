Salma Hayek sosprendió a sus fans al mostrar sus nuevos tatuajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz compartió su transformación y dejó a sus más de 17,3 millones de fanáticos en Instagram con la boca abierta.

Luego de sacudir las redes sociales con sus fotos en traje de baño, Salma Hayek volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar sus nuevos tatuajes. La actriz compartió su transformación y dejó a sus más de 17,3 millones de fanáticos en Instagram con la boca abierta.

En sus últimas publicaciones la protagonista de Frida posó en bikini, algo que llamó la atención de sus followers por su impresionante físico a los 54 años. Esta vez, Hayek fue por más y publicó una imagen de la zona de su escote donde se ven dos grandes dibujos que, a simple vista, parecen tatuajes de girasoles.

“En medio de una prueba de maquillaje, peinado y tattoos para mi película Bliss”, escribió en el epígrafe, dando a entender que no son tatuajes reales. Según dejó entrever, se trata de una foto de hace algunos meses y que fue sacada durante el rodaje de la película que ya está disponible en Amazon Prime.

“No, por favor”, “Se ven fantásticos”, “Gracias a Dios que aclaró ‘prueba’, por un segundo me asustó mucho”, le respondieron sus fans, impactados por el audaz cambio estético.

Salma también se prepara para encarar un nuevo proyecto que lleva adelante su compañía Ventanarosa Productions. Esta vez, se trata de una nueva serie de comedia que estará disponible en la plataforma HBO Max: producirá y protagonizará A Boob’s Life, inspirada en el libro A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me and You, escrito por Leslie Lehr.