https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.02.2021 - Última actualización - 19:26

19:23

En junio del 2019 el futbolista se refería a cuestiones personales como causales de su bajo rendimiento en el campo de juego.

Lo encontraron sin vida "No somos robots", había dicho el "Morro" García en una entrevista En junio del 2019 el futbolista se refería a cuestiones personales como causales de su bajo rendimiento en el campo de juego. En junio del 2019 el futbolista se refería a cuestiones personales como causales de su bajo rendimiento en el campo de juego.

En junio de 2019, el delantero uruguayo Santiago "Morro" García, que fue encontrado sin vida hoy en la ciudad de Mendoza, se refirió a la poca preocupación que los hinchas suelen tener sobre los problemas personales de los futbolistas al momento de evaluar su rendimiento.

En aquel momento, García había anotado siete goles en 22 partidos en esa temporada de la Superliga con la camiseta de Godoy Cruz y en una entrevista con Radio Nihuil se expresó sobre su situación personal.

"Varios problemas personales fueron influyendo en mi rendimiento, no fue fácil para mí. No son excusas. Quiero volver a ser el goleador, sentirme bien", había deseado el uruguayo de 30 años.

"No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo", había señalado.

Y había completado: "Las he podido ir superando de a poco, apoyándome en mucha gente. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué. Repito, no es una excusa por mi bajo rendimiento. Futbolísticamente no me he sentido bien, tomo la responsabilidad de eso y por eso me quedé a recuperarme".

García arrastraba desde hace un tiempo problemas personales, derivado en la imposibilidad de ver a su hija, en Uruguay, y que lo habían dejado al margen de la consideración del actual técnico Sebastián Méndez.

Con información de NA