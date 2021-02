https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 06.02.2021

Covid-19

Se duplicó el consumo global de cigarrillos desde el inicio de la pandemia

El dato surge de un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE.UU.), que fue publicado recientemente en el International Journal of Environmental Research and Public Health.

Crédito: Imagen ilustrativa

