Sábado 06.02.2021 - Última actualización - 20:10

Farándula y Covid Soledad Fandiño tiene coronavirus La modelo lo anunció a través de sus redes sociales

En medio de una ola de contagios de coronavirus en la farándula argentina, Soledad Fandiño reveló que su test dio positivo. A través de su cuenta de Instagram, la modelo contó cuál fue el indicio que la alertó a realizarse el estudio para saber si contrajo el virus.

"Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levantó sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado: fue positivo", contó la actriz este sábado.

Luego, Fandiño explicó que por este motivo no estará en el ciclo "Santo sábado" que realiza junto a "El Pelado" López en América TV: "Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido".

Por último, pidió a sus seguidores que tomen las medidas de prevención para evitar más contagios de Covid-19. "Sigamos cuidándonos entre todos", expresó Soledad en su red social