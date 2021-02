https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 07.02.2021

15:05

Merced a un certero dispositivo táctico, en el que los puntapiés y una defensa granítica resultaron clave, logró vencer a Inglaterra en Twickenham, después de 38 años. En el otro cotejo, Francia apabulló a Italia.

Comenzó el "Torneo de los Torneos" Escocia, en el imperio de los kicks

El segundo partido de la jornada de apertura del Seis Naciones 2021 deparó la primera gran sorpresa, ya que Escocia venció a Inglaterra por 11 a 6 en Twickenham, alcanzando de ese modo lo que no lograba desde hace 38 años: prevalecer en La Catedral.

En un partido donde los kicks tácticos se erigieron en protagonistas casi exclusivos, el seleccionado conducido por Greg Towsend se aferró a dos elementos que resultaron clave para el desarrollo general: su mayor certeza en la ejecución de los puntapiés que predominaron en todo el desarrollo y la fortaleza defensiva que tanto lo caracterizaron en tiempos recientes.

Esos argumentos, resultaron más que suficientes para prevalecer ante un Rose Team desconocido, que fue incapaz de alcanzar el protagonismo adecuado durante los algo más de ochenta minutos de juego. Mucho tuvieron que ver para ello, no solo los méritos escoceses, sino también la magra performance de jugadores clave en el elenco conducido por el australiano Eddie Jones, como el apertura y capitán, Owen Farrell, que tuvo una tarea decepcionante.

La etapa inicial fue tan intensa y deslucida como el resto del encuentro. En ese contexto, los escoceses fueron los que predominaron de manera nítida, con excepción de una tibia -pero efectiva- reacción inglesa en los minutos finales, que permitió cerrar el parcial con un 8 a 6 que lució demasiado modesto para los méritos acumulados por los de camiseta azul marino, con la Flor de Cardo sobre el corazón.

En ese lapso, los visitantes sumaron merced al único try del cotejo, apoyado por el potente winger Duhan van der Merve; más un penal del apertura Finn Russell, que fue el director ideal para gestar una estrategia irreprochable, atendiendo a las propias posibilidades.

El complemento resultó aún más deslucido que la etapa precedente, ya que hubo severas dificultades para generar volumen de juego: todo se limitó a una intensísima lucha por la obtención y/o recuperación de la pelota y los repetidos e interminables puntapiés tácticos de ambos protagonistas.

Inglaterra intentó de maneras demasiado acotadas para sus históricas virtudes, por lo que solamente logró sumar 2 penales de Farrell; que frente al único de Russell dejaron el marcador "a tiro de try" durante casi todo el segundo tiempo. Lo que de manera inexorable se transformó en apenas una especie de "ilusión inglesa", ya que entre la inexpugnable defensa escocesa y sus marcadas impericias, nunca logró "meterse en partido".

Roma, pintada de Bleu

En cuanto al encuentro que abrió la presente versión del "Torneo de los Torneos", concluyó con una expresiva y previsible victoria de Francia ante Italia, por 50 a 10, en el Stadio Olímpico de Roma.

La ilusión de La Nazionale solo pudo sostenerse en el tramo inicial del partido, cuando con cierto orden y buena actitud, logró contener -en cierto modo- el creciente protagonismo de un adversario notoriamente superior, que pareció en ese lapso ir preparándose para lo que posteriormente se transformaría en una superioridad abismal.

Con enorme naturalidad y paciencia, Les Bleus fue acomodándose en base a concentración y efectivad, sumando los primeros puntos en cada situación propicia. De ese modo llegaron los tres ensayos de la etapa inicial, apoyados por Dylan Cretin, Gael Fickou y Arthur Vincent; a los que se sumaron los respectivos goals del apertura Matthieu Jalibert, quien además aportó un penal.

De ese modo, el primer tiempo concluyó 24 a 3 en favor de los visitantes, que ya por entonces se habían adueñado del protagonismo del encuentro. El que, vale consignar, marcó el debut del argentino Juan Ignacio Brex (formado en San Cirano) con la camiseta azzurra.

Antoine Dupont marca el rumbo de uno de los tantos ataques de Francia en su expresivo triunfo ante Italia. El medio scrum tuvo un descollante desempeño. Foto: Gentileza sixnationsrugby.com

El complemento no hizo más que desnudar la irrefutable realidad: la inequidad existente entre ambas potencialidades. Poco a poco, Francia no solo amplió las diferencias - que pudieron ser aún mayores- , sino que comenzó a desenvolverse en un trámite demasiado cómodo y sencillo.

Con la sapiente conducción del joven medio scrum Antoine Dupont (elegido Man of the Match), las burbujas del "rugby champagne" se hicieron presentes, provocando profundas grietas en la complicada defensa italiana. Por ende, no extrañaron los cuatro nuevos tries: uno de Brice Dulin, otro del aludido número 9 y dos del winger Teddy Thomas.

La Azzurra hizo lo que pudo y recibió el premio de la conquista de Luca Sperandio, elevado a goal por Paolo Garbisi, quien había sumado el penal de la etapa inicial. En síntesis, pasó que era dable esperar y pese a un contexto tan inequitativo, no pueden menos que ensalzarse las bondades de este ascendente Seleccionado de Francia, que parece tener el influjo de su head coach, Fabien Galthié, quien sabe perfectamente de que se alimenta la "Leyenda Bleu".

Cuando resta el partido que este domingo por la tarde disputaban en el Principality Stadium de Cardiff, Gales con Irlanda, las posiciones en el Six Nations 2021 son lideradas por Francia, con 5 puntos (+40); Escocia 4 (+5); Inglaterra 1 (-5); Italia 0 (-40); Gales e Irlanda sin unidades (aún no debutaron).

La segunda fecha comenzará el sábado 13 de febrero, a las 11.30 de nuestro país, con el match que en Twickenham protagonizarán Inglaterra con Italia; mientras que a las 14, se medirán Escocia con Gales, en Murrayfield Park. El domingo 14, desde el mediodía, completarán Irlanda con Francia, en el Aviva Stadium de Dublin.