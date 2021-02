https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Bárbara Korol Al final, el arco iris…

Afuera, por fin, llueve.

Salgo a caminar en esta siesta fresca de finales del verano. Mis pies quedan grabados en el polvo que se empieza a humedecer. Mi alma está a la intemperie. El aroma de los pinos y la fragancia que se desprende de la madurez de las rosas mosquetas matizan esta pena mansa que me envuelve. El viento suspira sobre las hojas de los árboles. Los maitenes y radales celebran estas leves gotas de lluvia que los bendice. Los pájaros no se amedrentan y revolotean inquietos buscando las semillas que se desprenden de las flores que ya se marchitan. Una liebre asoma de repente y me sorprende. A lo lejos se ve aun el rastro de humo que dejó el incendio del día anterior. Las altas llamas amenazaron esta parte del bosque, y devastaron los coihues, ñires y otras viejas especies nativas de la zona, que bajaban de un cerro cercano. Algunas casas corrieron peligro. Estuvimos muchas horas alerta, esperando que todo se calme, que las brigadas de bomberos pudieran controlar el desastre. La angustia y la impotencia ante la naturaleza arrasada marcaron nuestros ojos tanto como el calor de estos meses de aridez secaron los suelos. El habitual silencio de estos espacios naturales se rompió con el ruido estridente de los helicópteros hidrantes que circulaban entre el Río Azul en busca de agua y los arbustos ardientes en los que esparcieron el contenido de sus bolsas enormes regando la vegetación encendida. Las plantaciones de frambuesas se libraron milagrosamente de ser quemadas. Las lenguas llameantes bordearon los frutales y siguieron por los senderos teñidos del verdor de los cipreses. Hoy pueden vislumbrarse los fúnebres palos negros que registran el implacable paso del fuego.

Un sentimiento de pérdida me embarga. El agua que gotea suavemente del cielo serena el ambiente y también mi corazón. Los manchones grises que quedaron en la montaña lastiman mi mirada hasta arrancarle unas lágrimas amargas. Siento un vacío enorme. No puedo evitar pensar en los seres que amo y en nuestro constante desencuentro, en esas ausencias que hieren como las brasas que no quieren apagarse. Creo en el amor por la tierra y por la gente, un amor que perdura, y que resiste a la adversidad, a la distancia y a la muerte. Esta dulce llovizna va mitigando mis nostalgias y mojando mi piel. Vuelvo despacio por el camino, desandando mis sutiles huellas y mis dolientes visiones.

En el horizonte se dibuja tímidamente un arco iris. La esperanza siempre retorna para llenar el día de colores. Pronto el paisaje se salpicará de amarillo y el otoño nos abrirá promesas de frío y humedad. Llego a la templanza de mi hogar donde me siento protegida de los avatares de la vida. Dejo que mis pensamientos se escurran, el desamparo de la hoguera y el olvido, mientras comienzo a preparar la merienda de mi pequeña hija. Ella pinta los unicornios y las hadas mágicas de un libro y me regala una sonrisa. Un tierno bienestar me rodea nuevamente. Toda la tristeza pasa… gracias a Dios, pasa… y abrazo a mi chiquita llena de ilusión.