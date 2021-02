https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ecuador elige presidente

Los primeros sondeos indican que habría segunda vuelta en las elecciones ecuatorianas

La jornada electoral cerró este domingo con tranquilidad en Ecuador y los primeros sondeos privados reflejaban un triunfo del joven economista Andrés Arauz, avalado por el ex presidente Rafael Correa, aunque no evitaría un ballotage con el conservador Guillermo Lasso.

Según sondeos privados de las encuestadoras Cedatos y Clima Social, Arauz obtendría alrededor de un 35 por ciento de los votos para llegar a la presidencia, mientras que el banquero Lasso rondaría el 21. Las cifras se conocían mientras se aguardaba el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE). En tanto, Arauz, candidato Unión Para la Esperanza, se adjudicó un "triunfo contundente", mientras aseguró que cuando se conozcan los votos de las distintas regiones del país, su victoria será mucho más amplia de la que auguran los sondeos privados. "¡Ganamos! Triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1 frente al banquero. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por esta fiesta democrática. Esperaremos los resultados oficiales para salir a festejar", tuiteó el joven candidato. ¡Ganamos!



Triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1 frente al banquero.



Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por esta fiesta democrática.



Esperaremos los resultados oficiales para salir a festejar. — Andrés Arauz (@ecuarauz) February 7, 2021 Por su parte, desde México, Rafael Correra calificó los datos preliminares de victoria "abrumadora". No obstante, instó también al conteo oficial para ver si es posible ganar en una sola vuelta."Ojalá se pueda vencer en una sola vuelta, por el bien del país. ¡Hasta la historia siempre!", afirmó el ex mandatario inhabilitado por la Justicia de su país por las numerosas causas judiciales en su contra. Andrés Arauz, avalado por el ex presidente Rafael Correa, y el conservador Guillermo Lasso serían quienes se jueguen todo en la segunda vuelta. Foto: Gentileza Guillermo Lasso, candidato por el movimiento CREO, sostuvo que la de este domingo es "una jornada histórica" para el país y adelantó que habrá balotaje. "Hemos cumplido con nuestra obligación de votar. Invito a todos los ecuatorianos a hacerlo con todas las normas de bioseguridad. Lo que les puedo decir es que habrá segunda vuelta, y estaremos en la segunda vuelta", manifestó el ex banquero conservador, de 65 años. Según el titular de la CNE, José Cabrera Zurita, a dos horas del cierre de los comicios, ya había votado el 62,34 por ciento del padrón en una jornada tranquila, aunque caracterizada por grandes colas frente a las urnas. El voto en Ecuador es obligatorio entre las personas de entre 18 y 65 años, aunque sin embargo se espera una importante cantidad de votos nulos, además de en blanco. La campaña fue iniciada el 28 de diciembre pasado, marcada por las restricciones sanitarias ante la pandemia de coronavirus, lo que determinó que solo se realizaran actos en caravanas de autos y en plataformas virtuales. En los días previos a la elección, algunos candidatos desempolvaron propuestas que representarían violaciones de derechos humanos, entre los que se encuentran la pena de muerte, la prisión perpetua o la castración química. No obstante, el principal tema que aqueja a los ecuatorianos es la pandemia y los efectos que ha tenido en la economía del país, así como el veto a la candidatura de Correa. Además de las duras imágenes de Guayaquil al principio de la pandemia, con cadáveres en las calles, se estima que más de dos millones de personas cayeron en la pobreza en los primeros tres meses del brote de coronavirus. En ese panorama, la economía es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, junto con el desempleo. En septiembre pasado, en plena pandemia de Covid-19, unas 523 mil personas se encontraban sin trabajo formal, lo que redunda en uno de los peores indicadores de la historia para Ecuador.