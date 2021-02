Trotta: "La presencialidad es un paso para enfrentar el mayor desafío, la desigualdad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la nutrida agenda que desplegó en su visita a Santa Fe, el funcionario mantuvo una charla con El Litoral, donde abordó el impacto de la pandemia en los hogares argentinos, la repercusión directa sobre las escuelas y las políticas estatales para equiparar el punto de partida en los sectores más postergados.

Un año pasó de la última visita del ministro de Educación de la Nación a Santa Fe. En enero del 2020, cuando nada se sabía del Covid-19, Nicolás Trotta llegaba a la provincia buscando coordinar las primeras acciones de entre gobiernos recientemente asumidos. Esta vez, los protocolos ocuparon la centralidad de ambas agendas educativas. Si bien todo parece encaminarse para recobrar cierto grado de normalidad en la actividad escolar, la pandemia aún tiene por delante un largo trayecto de recomposición.

"Estamos frente a un desafío enorme, pero soy muy optimista de cara al futuro. Las próximas semanas serán cruciales para recuperar la presencialidad de forma segura", sostuvo Nicolás Trotta, en un espacio cedido a El Litoral, luego de la serie de encuentros que mantuvo en su breve estadía en la ciudad.

"Para hacer frente a este contexto extremadamente complejo, confiamos en las instancias de diálogo con todos los sectores. Ahí es precisamente donde Santa Fe ha mostrado sus intenciones. Que el gobernador (Omar) Perotti haya querido estar presente en el encuentro con los sindicatos es una muestra clara de la preocupación que la provincia tiene sobre la educación, priorizando la búsqueda de consensos", agregó.

-En su anterior visita a Santa Fe, mencionó que no cree en los "Ni Ni", sino en los "Sin Sin", entendiendo que la falta de oportunidades no es responsabilidad de los jóvenes, sino del Estado que no las brinda. ¿Cuál es la relectura del gobierno, ahora con pandemia, en este aspecto? ¿Qué prioridades deben ser las que ocupen a las escuelas argentinas?

-Sin dudas, la situación se ha agravado, eso es lo primero que hay que tener en claro. No hay que olvidar que la Argentina es uno de los países Cono Sur que peor recibió la pandemia. Tres de los últimos cuatro años los atravesamos en condiciones de recesión económica, con una marcada caída de la inversión educativa y un quiebre de los consensos que se venían transitando desde la sanción de la ley nacional de Educación.

La concepción de los Ni Ni implica una mirada individual, donde cada uno es hijo de su esfuerzo, pero la realidad es mucho más compleja que eso. No podemos hablar de igualdad de oportunidades frente a un océano de desigualdades. La definición política de este gobierno es que ningún niño o adolescente abandona la escuela por sí solo, sino que es expulsado por la realidad en la que vive, ya que el contexto de muchos de ellos los empuja a esa decisión.

Entonces, si lo que pasa en los hogares repercute de manera directa en los aprendizajes, todo el campo de las políticas públicas, la educativa en particular, debe estar enfocado en atender las desigualdades. Para equiparar la línea de partida tiene que haber un Estado presente, que sea capaz de recuperar las distintas dimensiones que hacen a la inversión, como infraestructura, salarios, formación, acompañamiento computadoras, libros.

"Santa Fe ha mostrado que sus intenciones en la educación son el diálogo y la búsqueda de consensos", manifestó Trotta. Foto: Pablo Aguirre

-Si los sectores postergados son quienes más padecen la falta de oportunidades, ¿cómo hacer para que la escuela sea nuevamente un lugar convocante? ¿La vuelta a la presencialidad es una prioridad en ese sentido?

-Esta problemática no se resuelve únicamente con volver a tener clases presenciales. Ese es solo es un paso en búsqueda de ir a buscar a los chicos, para que sean ellos los que quieran regresar a las escuelas. Desde el gobierno, buscamos resolver este gran desafío mediante dos ejes: el fortalecimiento de la política socioeducativa, especialmente en los hogares donde hubo menor intensidad en el vínculo, y con la creación de empleo registrado, que es la clave de crecimiento en cualquier país del mundo.

La escuela tiene que asumir también este gran desafío. Y este camino, siguiendo los direccionamientos nacionales, es el que se está realizando en las instituciones santafesinas, al igual que en las demás jurisdicciones. Por lo que me ha informado la ministra (Adriana) Cantero, de los 39 mil chicos y chicas que han tenido bajo o nulo nivel de vinculación con las escuelas, ya se han visitado 22 mil durante el mes de enero, y continuarán durante las próximas semanas con el resto de las etapas, para luego retomar progresivamente las instancias de presencialidad en el ciclo 2021.

-La recorrida por las provincias tuvo como fin afinar los criterios educativos y epidemiológicos para el regreso a las escuelas. ¿Con qué se encontró en las distintas zonas del país? ¿Cuáles son los aspectos urgentes para la educación argentina?

-Primero, destaco el compromiso de la comunidad educativa, en especial de los docentes, que durante todo el 2020, al igual que los trabajadores de la sanidad y las fuerzas de seguridad, han demostrado un enorme esfuerzo y capacidad de respuesta en su tarea.

En segundo lugar, nuevamente, encontré una profunda desigualdad. Especialmente, del norte grande argentino con el resto del territorio nacional. Mi recorrida la inicié en Salta, donde visitamos la localidad de Santa Victoria Este, uno de los lugares más pobres del país. A la escuela del lugar, a la que asiste en gran medida la comunidad wichi, se la llevó la inundación por la crecida del Pilcomayo en 2018. El gobernador (Gustavo) Sáenz me informó de la situación y, rápidamente, desde el ministerio nos dedicamos a resolver esta grave situación. Ahora, en la recorrida pudimos ver el avance de la construcción del establecimiento, que esperamos terminar en abril, con el que se beneficiarán más de 450 estudiantes desde los niveles iniciales a la secundaria.

De todos modos, somos conscientes de que la escuela no da soluciones mágicas. Para que la construcción social mejore, necesitamos un Estado fuerte, que sea capaz de romper estas desigualdades. En ese camino, será necesario mejorar aspectos de la carrera docente, acompañar el salario, hacer crecer la infraestructura, distribuir material didáctico y computadoras, generar nuevos planes que interpelen a nuestros jóvenes y extender la escolarización temprana.

Esto es en lo que nos enfocamos desde la política educativa, pero hay algo central que está por fuera de nuestro ministerio: la recuperación social de la Argentina. Para ello, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades pese a los cambios de gobiernos y sostenerlos en el tiempo. Ese horizonte de consensos tiene que ser el que marcan las leyes que han sido aprobadas por toda la sociedad. Lamentablemente, hay expresiones políticas que han interrumpido estos acuerdos, por ejemplo con la retracción de la inversión, incumpliendo con leyes como la de Financiamiento Educativo y de Educación Técnico Profesional.

-¿El contexto de recesión, déficit fiscal y renegociación de la deuda complejizan el camino a la reconstrucción? ¿Cómo se abordará la cuestión salarial en el corto plazo?

-En el marco de la paritaria nacional docente, que reinstitucionalizamos apenas llegamos al gobierno. En el 2020, firmamos cuatro acuerdos paritarios, logrando que el salario inicial, que es el que se le garantiza a todos los docentes del país, crezca unas décimas más que la inflación. Creo que esto no es poco en el año trágico que atravesamos. Hoy, el piso es de veintisiete mil quinientos pesos y el objetivo es volver a discutirlo durante los próximos días junto a todos los sindicatos.

Por otra parte, duplicamos el Incentivo Docente, que es el aporte que el Estado Nacional hace a los salarios de maestros y maestras. Esto tiene un costo fiscal adicional enorme, de más de mil seiscientos millones de pesos por mes, pero es algo que también estamos dispuestos a discutir nuevamente en paritaria. Además del fondo compensador, que son recursos que transferimos a provincias para saldar la diferencia de quienes no lleguen a cubrir el mínimo salarial.

De cara al 2021, que será también un año extremadamente complejo, el presupuesto refleja claramente una ruptura de la inercia de desinversión que marcó el gobierno anterior. Lo único que se ajustó fue el pago de la deuda. Todo lo demás, implica un crecimiento principalmente en cuatro áreas que son centrales en la Argentina que queremos: Educación, Ciencia y Tecnología, Salud e Infraestructura.

Notebooks con swaps chinos

"Hoy la Argentina está pagando un enorme costo social que fue la suspensión del programa Conectar Igualdad", apuntó Trotta. Y agregó: "El programa educativo que fue emblema del gobierno de Cristina Kirchner entregó más de 5 millones de computadoras entre 2010 y 2015. Mientras que la gestión de (Mauricio) Macri distribuyó 800.000 notebooks, cuando debieron haber sido 4.800.000, en un contexto favorable por la enorme toma de deuda".

En ese sentido, el ministro precisó que "hoy estamos terminando la compra de 500.000 notebooks". "Esto demanda una inversión de doce mil millones de pesos, en un marco muy complejo para el país, con una gran deuda por delante, sin liquidez de reservas, utilizando el swap chino para poder importar los componentes necesarios para la construcción, ya que también trabajamos en garantizar todo el proceso de ensamble, para generar con ello más de mil doscientos puestos de trabajo para los argentinos".

Consultado sobre la distribución de los equipos, dijo que "la prioridad es la educación rural e intercultural bilingüe, ya que partimos de la base de que ahí existe una doble desigualdad, por lo que el Estado tiene que estar presente para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El remanente será distribuido entre las jurisdicciones con mayor vulnerabilidad socioeducativa, priorizando el nivel secundario".

Fondos a Santa Fe

"Nos comprometimos con el gobernador en la inversión de más de dos mil millones de pesos para este año. A lo largo de las próximas semanas vamos a ir presentando las distintas obras. Principalmente, estarán dirigidas a educación inicial, educación técnica y refacciones integrales de establecimientos".

Protocolo en el transporte

"En los próximos días, junto al ministro (Mario) Meoni estaremos presentando un programa enfocado en el traslado a las escuelas, que se desplegará mediante la aplicación CuidAr, para priorizar a estudiantes, docentes, asistentes escolares y familiares en el uso del transporte público. La mayor complejidad está en las grandes ciudades, por lo que cada jurisdicción deberá adaptarlo a su realidad, considerando el escalonamiento en el horario de ingreso y fortaleciendo la cantidad de unidades en los horarios pico de circulación".