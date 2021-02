https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.02.2021 - Última actualización - 6:04

3:14

Entre oficialismo y oposición

Sigue la polémica por la realización de las Paso

Un nuevo capítulo sobre la realización o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo protagonizaron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa quien dijo que "entre vacunas o boletas, gasto en vacunas". Mientras que el referente del radicalismo, Mario Negri expresó que unificar Paso y elecciones generales "es un disparate que no cuaja".

Primarias, ¿sí o no?. Massa y Negri, enfrentados. Crédito: Archivo



Primarias, ¿sí o no?. Massa y Negri, enfrentados. Crédito: Archivo

Entre oficialismo y oposición Sigue la polémica por la realización de las Paso Un nuevo capítulo sobre la realización o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo protagonizaron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa quien dijo que "entre vacunas o boletas, gasto en vacunas". Mientras que el referente del radicalismo, Mario Negri expresó que unificar Paso y elecciones generales "es un disparate que no cuaja". Un nuevo capítulo sobre la realización o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo protagonizaron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa quien dijo que "entre vacunas o boletas, gasto en vacunas". Mientras que el referente del radicalismo, Mario Negri expresó que unificar Paso y elecciones generales "es un disparate que no cuaja".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió a la posible suspensión de las PASO y aseguró que prefiere "gastar en vacunas" antes que en boletas, mientras que -desde el arco opositor- Mario Negri expresó que se estaría frente "a una falsa ley de Lemas, un zafarrancho". "Hay que sentarnos a la mesa entre las fuerzas políticas con la responsabilidad de entender que más allá del proceso electoral está en juego la salud de los argentinos", manifestó el titular de la Cámara Baja. El líder del Frente Renovador agregó: "Entre gastar en boletas o gastar en vacunas, prefiero gastar en vacunas. Serían 20 millones de vacunas". También indicó: "El Gobierno está encarando bien las prioridades para darle tranquilidad a los argentinos en un momento donde la incertidumbre a nivel mundial invade la cabeza de todos". Además, Massa subrayó que "no tiene sentido votar dos veces en 50 días, metiendo 25 millones de personas en las escuelas". "Se podría votar un solo día primaria y general o correr la fecha teniendo en cuenta el calendario sanitario", indicó. Tenés que leer El Presidente almorzó con Massa, Máximo Kirchner y Cafiero con foco en las PASO, la vacunación y los precios En tanto, habló sobre la actual situación económica del país y aseguró que es fundamental recuperar "el poder de compra", a la vez que remarcó que las tarifas "no pueden subir por encima de los salarios". "El desafío de este año es la recuperación del ingreso de todos los argentinos, la recuperación del poder de compra. Nuestro país depende del mercado interno, por lo que es muy importante la recuperación del ingreso", subrayó Massa en declaraciones radiales. El presidente de la Cámara Baja indicó que se debe volver al principio que establece que "las tarifas no pueden modificarse por encima de los salarios" porque "hay que compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años", a la vez que dijo que "el desafío es la recuperación del ingreso, del poder adquisitivo de todos los argentinos". Por último, se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aclaró que el organismo le dio un préstamo a la Argentina con "motivos políticos" que estaban lejos de la capacidad de pago que tenía el país. "Para cerrar un acuerdo con el Fondo, no pueden imponer su programa sino al revés porque la Argentina tiene que pagar creciendo, no ajustando", aseguró. Ayer, el presidente Alberto Fernández aseguró en una entrevista que la Argentina está trabajando en un nuevo acuerdo con el FMI en el que se estiren los plazos vigentes, lo que podría significar un ahorro para el país de cerca de U$ S 3.000 millones. En ese sentido, el mandatario adelantó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría estar viajando a finales de este mes hacia la ciudad estadounidense de Washington para negociar con las autoridades del organismo multilateral con el que la Argentina firmó un préstamo de U$ S 57 mil millones. "Fruto del diálogo amplio" El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, aseguró que la eliminación de las Paso de este año "debe ser fruto de un diálogo amplio" entre "la sociedad y los distintos espacios políticos", para que "estas modificaciones que se hacen sean muy transparentes". "Estamos convencidos de que un cambio a algunas reglas del proceso electoral tienen que ser fruto de un diálogo amplio y profundo entre los distintos actores de la sociedad y los distintos espacios políticos", resaltó Miguel. El funcionario porteño precisó: "Es bueno que esas decisiones, esos cambios, cuando se implementan sean de aplicación posterior, no para aquellos procesos electorales que van a ocurrir dentro de poco tiempo". "No se cambian las reglas en un año electoral" El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, se refirió a la posibilidad de la unificación de las fechas de las PASO y las elecciones generales y consideró que se trata de "un disparate" del kirchnerismo. "La unificación de las PASO y las elecciones generales es un disparate que no cuaja, la ley de PASO implica la selección previa de candidatos, para después ir a una elección general. Esto suena a una falsa ley de lemas, que es un zafarrancho", opinó Negri. Asimismo, manifestó que "las leyes electorales no son para el que gobierna" y "no se cambian las reglas de juego, menos en un año electoral". "Juntos por el Cambio defiende las PASO, las sostiene. El Gobierno debería llamar a la conducción de los partidos para proponer lo que quiere hacer", agregó Negri. Y agregó: "Nosotros estamos en contra de suspender las PASO y de la supuesta instauración de una ley de Lemas. Cualquier otra propuesta, como correr las fechas 20 o 30 días por criterios epidemiológicos, la vamos a escuchar, Pero es el Gobierno quien debe proponer a los partidos qué quiere hacer en una mesa". "Todo cambio deberá tener consenso de todas las fuerzas legislativas. Suspender las PASO es volver a la Argentina donde te robaban las urnas y volcaban los padrones, donde solo los partidos grandes tenían fiscales. Los mecanismos de transparencia, deben ser siempre fortalecidos, nunca suspendidos", consideró el cordobés. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa