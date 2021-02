Schwartzman ganó y avanza en el Abierto de Australia

Diego Schwartzman debió trabajar para pasar a la segunda ronda del Abierto de Australia y en cuatro sets venció al sueco Elias Ymer.

El primero 7-6 y segundo set 6-4 fueron para el argentino, mientras que el tercero se lo quedó Ymer con un 6-2. En tanto que el cuarto, el "peque" demostró su jerarquía y lo terminó ganando 6-2.

De esta manera Schwartzman se metió en la siguiente instancia en donde enfrentará a Alexandre Müller, quien dejó en el camino a Juan Ignacio Londero.

