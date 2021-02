Rafaela vuelve a los entrenamientos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel comenzará hoy, a las 9, los entrenamientos. Del plantel que viene de pelar por el ascenso, Walter Otta, el DT, ya no contará con Brundo y Castro, ambos se fueron al exterior. El próximo torneo de ascenso comenzará la primera semana de marzo. Fontanini asumió formalmente como presidente de Atlético.

Como no se pudo dar el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, Atlético de Rafaela intentará desde este hoy dar vuelta la página y empezar de nuevo, una vez más. Será en el regreso a los entrenamientos, de cara a la próxima temporada de la principal categoría de ascenso del país, que arrancará la primera semana del mes de marzo.

La semana pasada se confirmó la continuidad de Walter Otta como entrenador junto a su cuerpo técnico, hasta fin de año. Sólo faltaba oficializar lo que prácticamente era un hecho. Ahora, la directiva albiceleste que encabeza Ricardo Castro se encuentra abocada a la búsqueda los refuerzos que llegarán por Alberdi.

En este regreso a las prácticas el plantel ya no contará con Stéfano Brundo ni Rodrigo Castro. Ambos se fueron al exterior. El defensor seguirá su carrera en el Carlos Stein de Perú, mientras que el mediocampista ofensivo lo hará en Sportivo Luqueño de Paraguay.

Por el momentos son las primeras bajas que tuvo Atlético y si bien los futbolistas que aparecen en la órbita de varios clubes son varios, aún no hubo ningún ofrecimiento oficial por ninguno.

Para dar inicio a los trabajos, tanto Fernando Piñero como Claudio Bieler, dos de los que habían llegado como refuerzos y dirán presente. En los próximos días se avanzará con las negociaciones con la dirigencia y si continúan o no. El "Taca" ya le manifestó a los dirigentes su deseo de continuar en Atlético, pero al goleador lo buscan de todos lados y lo económico podría ser un factor clave a la hora de su continuidad o no. "Me quiero quedar. Quiero jugar con este club en primera", le dijo el propio Bieler a Ricardo Castro en aquel vestuario luego de la eliminación con Platense.

En lo que respecta a los trabajos. Apenas unas semanas de vacaciones tras aquella semifinal en Rosario ante el "Calamar" y vuelta a empezar. Si el torneo arranca en marzo, serán tres semanas de trabajos duros, con la idea de poder llevar a cabo uno o dos amistosos.

Los que inician la semana de pretemporada en el predio del Autódromo local son: Arqueros: Guillermo Sara, Nahuel Pezzini, Matías Tagliamonte y Pedro Bravo. Defensores: Tomás Baroni, Lucas Blondel, Ángelo Martino, Lucas Samaniego, Fernando Piñero, Gastón Tellechea, Roque Ramírez, Francisco Díaz y Agustín Bravo. Mediocampistas: Emiliano Romero, Facundo Soloa, Ayrton Portillo, Guillermo Funes, Franco Baudracco, Diego Meza, Luciano Pogonza, Alex Luna y Gonzalo Alassia. Delanteros: Claudio Bieler, Enzo Copetti, Juan Cruz Esquivel, Germán Lesman, Gino Albertengo, Federico Ortíz y Darío Rostagno.

La palabra de Otta

En los días previos al comienzo de la pretemporada, el entrenador Walter Otta dialogó con el programa "La Diaria" que se escucha por Radio Universidad donde aclaró que más allá del dolor y la bronca que pueda causar no haber logrado el ascenso a Primera División, deben "pensar en lo que viene, en el rearmado, en ver los jugadores con los que podemos contar, los que se pueden ir e intentarlo de nuevo. Somos apasionados, locos y buscaremos nuevamente la revancha".

En ese sentido, sostuvo que la institución está esperando vender jugadores para luego pensar en el armado del plantel.

Sobre los puestos a reforzar, Otta sostuvo que se apuntará a lo lugares que quedaron vacantes. "Brundo se fue, hay que traer un central. Tenemos la suerte de haber recuperado a Baroni, que nos va a dar una mano importante. Tenemos a Gastón Telechea, a Samaniego, pero es una zona donde normalmente es la que más recambio tiene con la de volante central. Después, de acuerdo a los jugadores que se vayan hay que incorporar en alguna posición. Hay que ver qué pasa con la posición del volante por izquierda, si podemos traer uno en lugar de Matías Valdivia porque ya sabemos que no podemos contar con él y así vamos a ir tratando de recuperar algunas posiciones", reconoció. Uno de los futbolistas que son del paladar del técnico cordobés para la zona defensiva es Cristian González, quien fue dirigido por Otta en su paso por Deportivo Morón.

Finalmente, sobre el nuevo campeonato Otta sostuvo que más allá de cómo sea, los encuentre como protagonistas. "No se sabe si va a ser un torneo corto, un torneo largo, si van a ser dos zonas, que yo creo que será así, si es interior o Buenos Aires. No se sabe nada todavía y lo único que espero es que se forme lo que se forme, nos encuentre como protagonistas", sentenció.

Asumió Fontanini

Silvio Fontanini asumió formalmente su mandato en Atlético de Rafaela, tras la realización de la postergada Asamblea General Ordinaria 2020, y junto a su equipo de trabajo tendrá la misión de continuar engrandeciendo a la institución de barrio Alberdi, de la misma forma que lo hicieron las anteriores dirigencias.

El pasado 19 de enero, en el gimnasio "Lucio Casarín". la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela realizó la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año pasado, la cual no se llevó adelante como consecuencia al Covid-19.

Después de recibir las autorizaciones pertinentes, finalmente la misma se pudo llevar a cabo casi 8 meses después del 27 de abril, el día elegido en su momento. Con la participación de 73 socios, el acto institucional tuvo como punto más destacado el recambio de autoridades y la asunción como presidente de Silvio Fontanini, quien ya estaba desempeñándose en la función de manera ejecutiva desde el 2020. De esta forma, el ingeniero Eduardo Gays dejó el cargó oficialmente, tras cuatro años al frente de la Crema.

El mandato de Fontanini se extenderá hasta abril del 2023, por lo que se excederá en algunos meses los dos años que marca el Estatuto. Esto tiene que ver con la necesidad de volver a la normalidad en cuanto a los tiempos y mantener la realización de la Asamblea siempre para el mes de abril.

El nuevo Consejo Directivo quedó formado de la siguiente manera: Presidente: Silvio Fontanini. Vicepresidente 1º: Ricardo Castro. Vicepresidente 2º: Diego Kurganoff. Secretario: Cristian Canello. Prosecretario: Matías Gentinetta. Tesorero: Daniel Anguilante. Protesorero: Leandro Intelángello. Vocales titulares: Franco Chiarella, Andrés Boidi, Mario Visintini, Mauro Gagliardo y Daniel Cravero. Vocales suplentes: Rodrigo Granero, Gabriel Stoffel, Adrián Sanmartino, Mauricio Melano y Elisa Esser. Junta Fiscalizadora: Titulares: Adrián Steinacker, Alejandro Zeballos y Juan Pietrobón. Suplentes: Claudio Volta, Alejandro Borgna y Juan José Pairetti.