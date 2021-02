https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.02.2021 - Última actualización - 8:27

8:26

Entre la tarde y la noche del domingo

Balearon a tres hombres en Santa Fe

Los hechos no guardan relación entre sí. Las tres personas fueron asistidas en hospitales públicos de la ciudad capital. No hubo detenidos.

Dos de los heridos fueron asistidos en el hospital Cullen, el tercero en el hospital Iturraspe. Crédito: Manuel Alberto Fabatía



Dos de los heridos fueron asistidos en el hospital Cullen, el tercero en el hospital Iturraspe. Crédito: Manuel Alberto Fabatía

Entre la tarde y la noche del domingo Balearon a tres hombres en Santa Fe Los hechos no guardan relación entre sí. Las tres personas fueron asistidas en hospitales públicos de la ciudad capital. No hubo detenidos. Los hechos no guardan relación entre sí. Las tres personas fueron asistidas en hospitales públicos de la ciudad capital. No hubo detenidos.

Entre la tarde y la noche del domingo se produjeron tres episodios de violencia en la ciudad de Santa Fe que tuvieron como saldo personas heridas de arma de fuego. Cabe señalar que los hechos no guardan relación entre sí. Cronológicamente, el primero de los incidentes ocurrió en La Guardia. Se supo que un hombre de 47 años ingresó de manera particular al hospital José María Cullen con un disparo de arma de fuego en tórax abdominal lado derecho. Sobre lo sucedido, habría manifestado que fue atacado en la puerta de su casa y no conoce al agresor. El segundo de los hechos ocurrió en la zona de Dr. Zavalla y Av. Gorriti alrededor de las 21. En ese sector del norte de la ciudad, un hombre de 28 años fue rozado por una bala y debió ser asistido en el hospital Iturraspe. Cuando constataron que la herida no era de gravedad, le dieron el alta. El tercero de los episodios ocurrió pasadas las 22 en Corrientes al 3800, en el suroeste de la capital provincial. En ese sector, un hombre de 35 años fue baleado en el lado izquierdo del abdomen y fue internado de urgencia en el hospital Cullen. Se supo que la policía entrevistó a un familiar directo, quien habría expresado que la víctima fue atacada a tiros mientras estaban en la puerta de su casa. Posteriormente, los agentes fueron hasta el lugar del hecho y hallaron manchas de sangre y al menos cuatro vainas servidas. Cabe señalar que en ninguno de los tres episodios hubo personas detenidas.