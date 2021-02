Holanda se cubrió de nieve por primera vez en 10 años

Un frente frío dejó el domingo fuertes nevadas en Holanda, una parte de Alemania y Bélgica, que han perturbado el tráfico ferroviario, aéreo y rodado. La agencia meteorológica holandesa KNMI emitió una rara alerta "código rojo" el domingo para el conjunto del país donde ha caído la primera tormenta de nieve en más de 10 años.

"Es la primera tormenta de nieve desde hace mucho: la última (...) tuvo lugar en enero de 2010", según el portal de previsiones meteorológicas Weer.nl.

El gobierno holandés cerró varios días los centros de detección del coronavirus debido a las condiciones climatológicas, que anuncian temperaturas por debajo de cero durante 10 días.

Winter arrived in #Amsterdam with heavy snowfall & arctic temperatures. The 1000000 bicycles of the city are useless today.#winter #snow #biketours #Holland pic.twitter.com/dfywsoo4Z3