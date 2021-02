https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.02.2021 - Última actualización - 10:24

10:17

La negligencia no está contemplada en ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en ese país. Entre las damnificadas hay adolescentes.

Se repartían en los centros de salud Más de 100 mujeres embarazadas por un lote defectuoso de pastillas anticonceptivas en Chile La negligencia no está contemplada en ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en ese país. Entre las damnificadas hay adolescentes. La negligencia no está contemplada en ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en ese país. Entre las damnificadas hay adolescentes.

Mientras Chile debate un proyecto para despenalizar el aborto, discusión que se vio impulsada por su legalización en la Argentina, 111 mujeres de aquel país se vieron afectadas por una negligencia que no está contemplada en ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en la nación vecina.



Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas, administrados en centros de salud públicos, estaban defectuosos y ordenó su retiro del mercado.

Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de haberla retirado, esgrimiendo que las fallas eran visiblemente detectables.

ISP informa retiro Voluntario de Mercadohttps://t.co/y40A1mfdZT pic.twitter.com/cJpYUDvAAq — Instituto de Salud Pública de Chile (@ispch) October 6, 2020

Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de aquel medicamento, algunas de ellas adolescentes, según datos de Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles).

El ISP, mientras tanto, todavía "está estudiando su posición y responsabilidad en el caso", según las autoridades.

Para Laura Dragnic, abogada de Miles, en este caso hay dos responsables: primero, el laboratorio que fabricó los medicamentos y segundo, el Estado por no llevar a cabo un seguimiento de su calidad y por no atender las necesidades de las afectadas.

"Esto constituye una falta de servicio. No hubo ningún acompañamiento real, fue algo que el Estado trató de mantener por debajo", denuncia a Efe la abogada.



La imposibilidad de acceder a un aborto

Al igual que a otras mujeres afectadas, a Donoso le fue denegado el derecho a aborto puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.

Para Estefanny Molina, abogada de Women's Link Worlwide, plataforma que elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas".

Primero, explica Molina, porque no se proporcionaron métodos seguros y eficaces de planificación familiar, después porque no se permitió a estas mujeres abortar y finalmente porque tampoco se les ofreció protección a las que no tienen recursos.

"Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto", sentencia.

El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas de América Latina, en donde solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca, han permitido la interrupción libre y voluntaria del embarazo.

Pese a que en Chile el veto total contra el aborto fue levantado en 2017, cada vez más organizaciones reclaman que se despenalice más allá de las tres causales permitidas, algo que actualmente está en discusión en el Parlamento.